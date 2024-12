Recensione Tapo RV20 MAX Plus: robot ultra compatto, con autosvuotamento e a meno di 250 euro

Se pensaste agli attuali robot aspirapolvere e lavapavimenti, soprattutto a quelli di fascia medio/alta, e li paragonaste al Tapo RV20 MAX Plus quest’ultimo potrebbe sembrare quasi anormale. Perché, diciamocelo, la stragrande maggioranza dei prodotti di questa particolare fetta di mercato arrivano accompagnati da basi di ricarica e autosvuotamento decisamente ingombranti, oltre che a prezzi piuttosto importanti.

Ecco, il nuovo Tapo RV20 MAX Plus è praticamente l’opposto. Costa 249,00 euro su Amazon, la base di ricarica è estremamente compatta così come lo è lo stesso robot, ma nonostante questo può far affidamento su un sacchetto per l’autosvuotamento di 3 litri. Certo, è un prodotto che non può (e non vuole) competere con i modelli più avanzati e ultra costosi, ma se avete un appartamento non troppo grande, oppure se avete la necessità di un secondo robot da montare in un piano della vostra casa che non si sporca poi così tanto, a meno di 250 euro probabilmente il nuovo modello di Tapo potrebbe essere la scelta giusta.

Recensione Tapo RV20 Max Plus: robot ultra compatto che si auto pulisce e costa poco

Videorecensione Tapo RV20 Max Plus

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, Tapo RV20 MAX Plus non introduce nessuna novità di rilievo. È un robot aspirapolvere circolare che seppure non sia dotato di una torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente, utilizza questa tecnologia che è stata posizionata anteriormente. Una scelta leggermente atipica, che porta con sé un pro ed un contro: in sostanza, grazie a questa scelta e ad un design volutamente più compatto (è spesso 8.3 millimetri) Tapo RV20 MAX Plus potrà andare anche in zone che per alcuni altri modelli sarebbero irraggiungibili, però il fatto che la tecnologia LiDAR non sia sfruttabile a 360 gradi, renderà leggermente più lenta la mappatura dell’ambienta dove andrà a lavorare il robot.

Superiormente sono stati posizionati 3 tasti per l’accensione, l’avvio della pulizia ed il ritorno alla base, mentre inferiormente troviamo una configurazione piuttosto standard composta da una spazzola centrale, il panno per il lavaggio di tipo tradizionale (staccabile) e la spazzola laterale che è leggermente più lunga della media.

Ovviamente Tapo RV20 MAX Plus è dotato di tutti i sensori di sorta per potersi muovere in sicurezza nell’ambiente, anche se abbiamo notato che in fase di pulizia farà molto affidamento al bumper, che lo aiuterà ad evitare gli ostacoli più grandi.

Posteriormente è stato posizionato il contenitore per lo sporco e per l’acqua, e se quello per i detriti solidi non dovrà destare alcuna preoccupazione all’utente, perché si auto-pulirà, quello dell’acqua richiederà la ricarica del liquido manuale.

Infine la base di ricarica e autosvuotamento: come già detto, Tapo RV20 MAX Plus arriva con una base davvero compatta, che al suo interno integra un unico sacchetto ad 3 litri con il quale potrà raccogliere tutto lo sporco per almeno 2/3 mesi senza alcun problema. Il processo di svuotamento è veloce e mediamente rumoroso.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Tapo RV20 MAX Plus da il meglio di sé nell’aspirazione, ed è un dato di fatto. È uno dei pochi modelli della sua fascia di prezzo a vantare un motore in grado di garantire 5300 PA di potenza d’aspirazione, un valore che fino a qualche tempo fa sarebbe potuto sembrare enorme, ma che attualmente di certo non farà gridare al miracolo. Poco male però, perché a conti fatti il robot è in grado di aspirare senza alcun problema qualsiasi particella di sporco trovi sulla sua strada, e la spazzola centrale soffre davvero poco gli aggrovigliamenti: anche se non è dotato di alcun sistema che “taglia” peli e capelli, nei miei testi non ho mai avuto problemi di sorta.

È possibile regolare la potenza di aspirazione su diversi livelli ed è così anche per quella relativa alla quantità di acqua da distribuire, il sistema di riconoscimento degli ostacoli è nella media e potrebbe capitare che, in alcuni casi, il robot ci impieghi del tempo prima di riuscire a capire bene quali sono gli ostacoli grandi e fissi nell’appartamento: inizialmente lo vedrete urtarli utilizzando il bumper, ma dopo qualche ora di utilizzo “capirà” e ci si avvicinerà dolcemente.

Bene il lavaggio, che non è certo la sua feature principale: il mop tradizionale fa comunque il suo lavoro e riesce a lucidare i pavimenti con grande maestria. Vero è però, che per un robot con un’aspirazione del genere, sarebbero stati meglio dei mop rotanti in grado di gestire meglio le macchie ostinate.

Ad ogni modo una cosa è certa: Tapo RV20 MAX Plus è un robot pensato per quelle persone che hanno innanzitutto la necessità di aspirare, anche se poi è in grado di lucidare i pavimenti.

Applicazione

Il Tapo RV20 MAX Plus viene gestito dall’ormai conosciuta app proprietaria dell’azienda, e devo dire che è stata forse la più piacevole scoperta di questo prodotto. È un’app realizzata davvero molto bene, con un’interfaccia grafica chiara, ben tradotta e sicuramente semplice anche per le persone meno esperte del settore, che genererà le mappe delle stanze in maniera del tutto autonoma e permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

C’è poi infine una funzionalità che a mia memoria non ho mai visto in nessun altro robot aspirapolvere: tappando prolungatamene su una zona della mappa, si richiamerà un menu con il quale si potrà comandare al robot di andare in quella specifica posizione per pulire la zona, oppure la stanza completa.

Autonomia della batteria

Molto bene l’autonomia, anche se la batteria è da soli 2600 mAh, nei miei test sono riuscito a pulire un ambiente di 75 metri quadrati al massimo della potenza d’aspirazione e al massimo della quantità di acqua distribuita, ed il robot è tornato alla base con oltre la metà della batteria disponibile.

L’unico limite, quindi, potrebbe essere il contenitore per l’acqua: i suoi 300 ml sono più che sufficienti per pulire totalmente appartamenti di medie dimensioni, ma qualora lo vogliate utilizzare in aree più grandi potreste avere la necessità di ricaricare l’acqua nel bel mezzo della pulizia.

Prezzo e considerazioni

Tapo RV20 MAX Plus costa 249,00 euro su Amazon , ed è una cifra che posiziona chiaramente questo prodotto: è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si rivolge a chi ha l’esigenza di acquistare un robot piuttosto completo, senza spendere una fortuna ed avere degli ingombri eccessivi in casa.

Anche perché in fin dei conti, con tutti i compromessi del caso, è un prodotto che pulisce bene, ha un’ottima autonomia ed è in grado di svuotare autonomamente lo sporco raccolto. Certo, il lavaggio non è proprio la sua arma migliore, ma arriva con un’applicazione ben realizzata e ricca di informazioni su come utilizzare al meglio il robot. Insomma, è un prodotto perfetto per chi vuole entrare nel mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.





