iPhone 15 Pro, problemi di surriscaldamento: colpa di TSMC?

Nonostante sia stata accolta in maniera tendenzialmente positiva, purtroppo la serie iPhone 15 non è esente da problemi, uno su tutti il surriscaldamento. Girando in rete, infatti, è possibile imbattersi in numerose testimonianze di come i nuovi melafonini di Apple scaldino in maniera anche evidente e persino in situazioni di carico modesto, come per l'esempio la navigazione web e l'utilizzo dei social.

Apple A17 Pro si scalda facilmente: problemi di surriscaldamento per iPhone 15 Pro e Pro Max

Crediti: Apple

Il problema sembra colpire perlopiù iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, cioè i due modelli alimentati dal nuovo Apple A17 Pro, il nuovo SoC che si è presentato al mondo come il primo con processo produttivo a 3 nm. Appena arrivato nelle mani degli smanettoni, si è scoperto che i punteggi ottenuti nei benchmark non sono così alti come qualcuno si poteva aspettare rispetto ai top di gamma Android a 4 nm. Non fraintendetemi: i nuovi melafonini sono molto potenti, ma il nuovo SoC realizzato da TSMC si starebbe rivelano meno performante rispetto alle alte aspettative che aleggiano attorno ad Apple e al chipmaker taiwanese.

In rete ci sono diversi esempi dei problemi di surriscaldamento che affliggerebbero le versioni Pro e Pro Max di iPhone 15, e il motivo sarebbe proprio Apple A17 Pro. Come sottolineato su X, il passaggio dai 4 ai 3 nm di TSMC non sarebbe andato come previsto, con risultati meno efficienti rispetto al passato. E forse non è un caso che TSMC abbia deciso di concedere in esclusiva ad Apple la linea a 3 nm N3B: non solo per la forte partnership che le lega, ma anche perché non sarebbe ancora in grado di avviare una produzione ancor più di massa e soddisfare anche gli ordini di Qualcomm e MediaTek.

Look at this terrible throttling. I hope Apple will please enhance the cooling solution in their upcoming works. pic.twitter.com/YYAS40AbiH — Revegnus (@Tech_Reve) September 24, 2023

I can confirm the iPhone 15 Pro Max A7 Pro throttling is bad. Apple needs to cool this chipset properly, just 2 minutes is all it took to lose almost 25% performance to drop to almost 34% after 20 minutes of GPU load. And yes these scores are amazing for a mobile chipset.… pic.twitter.com/bummfYojDh — TechTablets 🇳🇿 (@TechTabletscom) September 22, 2023

Iphone 15 Pro Max crashes after 5h35min during battery test review, begins to experience uncontrolled battery consumption when playing videos on YouTube, screen becomes dim, probably due to overheating, and turns off before the Iphone 15 Pro and Iphone 15 . pic.twitter.com/kNhq0xG6P2 — Sperandio4Tech (@ISAQUES81) September 24, 2023

Durante l'estate, si vociferava che il tasso d'efficienza dei 3 nm di TSMC si aggirasse attorno al 55%: questo significa che ogni 100 microchip stampati 45 vengono scartati, numeri più bassi rispetto alla media dell'80% sui 4 nm. Come spiegato in questo video-editoriale, la terminologia “nanometri” può cadere vittima del marketing, e lo possiamo constatare proprio in questo caso. Mentre i 3 nm di Samsung sono realizzati con la nuova tecnica GAAFET, quelli di TSMC si basano ancora sulla vecchia tecnologia FinFET, con la compagnia sud-coreana che può vantare tassi migliori.

TSMC e quindi Apple avrebbero abbassato gli standard per non incappare in volumi di scarto eccessivi che si tradurrebbero in ritardi e costi elevati. Il risultato sarebbe un Apple A17 Pro di poco migliorato rispetto ai modelli precedenti, ed Apple avrebbe aumentato il wattaggio fino a 14W per erogare più energia al SoC e poter così avere smartphone più potenti. Perché effettivamente i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono talmente potenti da far girare giochi AAA come Resident Evil e Death Stranding, ma allo stesso tempo aumentare il wattaggio significa aumentare consumi e temperature e incorrere nel famigerato thermal throttling.

Sulla base di tutto ciò, il 2024 dovrebbe essere l'anno della “redenzione” per TSMC, che inaugurerà la linea produttiva a 3 nm N3E, che rispetto a quella N3B dovrebbe offrire una migliore efficienza energetica. Quello del surriscaldamento non sembra comunque essere l'unico problema strutturale che affligge la serie iPhone 15: come evidenziano i test di JerryRigEverything, sembrerebbero esserci anche problemi di resistenza.

