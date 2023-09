Google Pixel 8 Pro si mostra nelle prime immagini dal vivo

Mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale di Google Pixel 8 e 8 Pro, ma in rete sono già iniziate a circolare le prime fotografie che ritraggono dal vivo i nuovi smartphone di Big G. Nonostante ci sia davvero poco da svelare vista l'incredibile quantità di leak arrivata nelle precedenti settimane, il design del nuovo Pixel 8 Pro sembra aver convinto chi ha avuto la possibilità di provarlo prima del tempo.

In Vietnam sembra già essere arrivato il nuovo Google Pixel 8 Pro

Crediti: Leaks Vietnam Crediti: Leaks Vietnam

Il design reale di Google Pixel 8 Pro riflette in tutto e per tutto quello che abbiamo potuto apprezzare nei render emersi in rete nei giorni scorsi. Lo schermo OLED da 6.7″ è piatto e non più con i bordi curvi, mentre sul retro è possibile apprezzare il nuovo sensore nel blocco fotocamera che a quanto pare fungerà da termometro.

Non sappiamo se le immagini arrivate dal Vietnam facciano riferimento a prodotti “retail” e quindi con tanto di confezione di vendita, oppure di un'unità per sviluppatori che qualcuno ha avuto l'occasione di fotografare. La presenza delle versioni retail, tuttavia, potrebbe far presagire una commercializzazione immediata dei nuovi prodotti in seguito alla presentazione ufficiale.

Per scoprirlo dovremo attendere il prossimo 4 ottobre, quando con un nuovo evento Made by Google la compagnia di Mountain View svelerà tutti i dettagli sulla nuova serie di smartphone Pixel 8.

