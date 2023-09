Xiaomi Watch 2 Pro è appena uscito ma è già in sconto da MediaWorld

Oltre agli smartphone della gamma 13T, la compagnia cinese ha presentato in Italia anche Xiaomi Watch 2 Pro (insieme alla Band 8): ecco le migliori occasioni per risparmiare sull'acquisto del nuovo indossabile top, in offerta lampo o con codice sconto. Il risparmio inizia fina da ora!

Xiaomi Watch 2 Pro subito in sconto: la prima occasione arriva da MediaWorld

Crediti: Xiaomi

Con Xiaomi Watch 2 Pro la casa cinese ha fatto un gran balzo in avanti: il dispositivo è dotato di Wear OS di Google e monta il chipset Snapdragon W5+ Gen 1. Abbiamo a che fare – quindi – con una soluzione premium, caratterizzata da uno schermo AMOLED da 1,43″, una corona rotante, resistenza all'acqua fino a 5 ATM, 2/32 GB di memorie, GPS a doppia frequenza ed oltre 150 modalità sportive. Non mancano i vari monitoraggi per la salute (compreso quello dei valori SpO2).

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro ha debuttato di recente in versione BT (a 269€) e LTE (329€): al momento la migliore occasione arriva da MediaWorld. La variante Bluetooth è disponibile a 249€ con un risparmio di 20€ rispetto al prezzo di listino. Non appena arriveranno altre promozioni non mancheremo si segnalartele. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

