Dove comprare Nubia Z60 Ultra, ora nella versione speciale per il Capodanno Cinese

La casa cinese continua a stupire con un top di gamma d’eccezione, un Camera Phone dal look unico, un comparto tecnico che non fa una piega ed un ampio schermo con selfie camera sotto il display. Insomma, un piccolo concentrato di tecnologia, come da tradizione per Nubia. Volete mettere le mani su questo flagship dalle velleità fotografiche? Allora ecco dove comprare Nubia Z60 Ultra, sia in versione Global che in quella China (disponibile anche nelle edizioni dedicate a Van Gogh e al Capodanno Cinese 2024).

Nubia Z60 Ultra: dove comprare il nuovo Camera Phone del brand

Crediti: Nubia

Il nuovo arrivato targato Nubia presenta uno stile tutto nuovo, in parte mutuato dai predecessori con “concept”, ma la disposizione dei sensori e i moduli che li contengono hanno un look rinnovato. Ovviamente il cuore pulsante del dispositivo è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre frontalmente trova spazio un ampio display da 6,8″ con selfie camera incorporata (quindi senza notch o foro). La batteria è parecchio capiente (ben 6.000 mAh) e non manca la ricarica rapida, in questo caso da 80W. La fotocamera principale offre un sensore da 50 MP e non manca un teleobiettivo a periscopio da 64 MP. Ecco il nostro approfondimento dedicato allo smartphone; invece basta continuare a leggere per scoprire dove comprare Nubia Z60 Ultra, con un occhio al risparmio.

Crediti: Nubia

Store ufficiale (Versione GLOBAL)

GizTop (versione CINESE)

Lo smartphone è dotato di MyOS 14 su base Android 14 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Edizioni speciali | Versione Cinese

Crediti: Nubia

Oltre alla versione standard del dispositivo è presente anche la Starry Night Edition, versione speciale dedicata alla celebre Notte Stellata di van Gogh. Inoltre abbiamo anche l’edizione dedicata al Capodanno Cinese Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Edition.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/28A – TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Nubia Z60 Ultra.

