TSMC la prima a 1 nm: impianti miliardari, ma Samsung non sta a guardare

L’annuncio è arrivato durante l’ultima conferenza IEDM: TSMC è pronta a compiere i primi passi concreti verso il nodo a 1 nm, quella che sarà la tecnologia che guiderà i microchip più avanzati al mondo. Una notizia che segue la costruzione del suo terzo impianto a 2 nm in quel di Kaohiung, fondamentale per aumentare la produzione in partnership con Apple e per chipmaker fabless come ARM, NVIDIA, Qualcomm e MediaTek.

Il passaggio verso 1 nm sarà guidato da TSMC, al lavoro sui suoi primi impianti del futuro

All’interno del parco scientifico della città di Taibao, nella Taiwan meridionale, verranno eretti gli impianti da 32 miliardi di dollari che TSMC utilizzerà per avviare la sua prima manifattura a 1 nm. Troveranno spazio all’interno di 100 ettari di terreno, di cui 60 per lo stabilimento a 1 nm e 40 per il packaging avanzato necessario per finalizzare i semiconduttori.

TSMC annuncia che la produzione a 1 nm, detta anche A10, verrà avviata entro il 2030, forse durante il biennio 2027/2028, anche se non è da escludere che una miniaturizzazione tale possa significare qualche intoppo e rallentamento. Non è ancora chiaro quali avanzamenti ci si possa attendere dalla transizione da 2 a 1 nm, ma ci si aspetta grossi avanzamenti nell’autonomia.

In ballo non c’è soltanto TSMC: anche Samsung sta lavorando per batterla sul tempo, e anche Intel sta investendo affinché possa diventare un diretto competitor delle aziende taiwanese e sud-coreana, passando dal produrre solamente per sé stessa a diventare anche un chipmaker per terze parti. Ma quando si parla di nanometri bisogna sempre fare attenzione, perché le bugie del marketing sono sempre dietro l’angolo.

