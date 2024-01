Apple anticipa tutti: sarà la prima a produrre chip a 2nm con TSMC

L’avanzamento tecnologico non si ferma mai e sembra saperlo molto bene Apple che secondo le ultime indiscrezioni si è aggiudicata i primi chip di nuova generazione che verranno prodotti nelle fabbriche di TSMC. I rumor, infatti, suggeriscono che la compagnia di Cupertino sarà in prima linea quando la produzione inizierà ufficialmente nella seconda parte del 2025.

La produzione dei chip a 2nm inizierà nel 2025 ed Apple sarà in prima linea

Il nuovo report di DigiTimes suggerisce che Apple abbia già “prenotato” una prima scorta di chip a 2nm realizzati da TSMC, con la produzione che dovrebbe iniziare ufficialmente a partire dalla seconda metà del 2025 (come suggerito anche da precedenti rumor). La compagnia di Cupertino, quindi, potrebbe essere tra le prime ad offrire dispositivi di nuova generazione più potente e più efficienti.

Quest’anno, per esempio, Apple ha utilizzato la produzione a 3nm per i suoi chip A17 Pro e Silicon M3, rispettivamente per iPhone 15 Pro e i Mac e MacBook di nuova generazione. Il passaggio ai 2nm dovrebbe essere meno evidente rispetto a quello da 5nm a 3nm di quest’anno, ma i benefici saranno comunque tangibili.

