Ninkear N16 Pro con i7 di 13° Gen: 32 GB di RAM e 1 TB SSD ad un prezzo assurdo!

Lo store ufficiale di Ninkear dà il benvenuto ad un nuovo portatile dal rapporto qualità/prezzo imbattibile: si tratta di un laptop che possiamo tranquillamente definire economico per le caratteristiche che offre. Ninkear N16 Pro ritorna in una versione rinnovata: tutte le qualità che lo hanno reso uno dei migliori notebook cinesi sulla piazza restano immutate, ma abbiamo un processore nuovo di zecca, una soluzione i7 di 13° generazione.

Ninkear N16 Pro ritorna con un processore i7 di 13° Gen: caratteristiche e prezzo della nuova versione

Crediti: Ninkear

Il portatile Ninkear N16 Pro si presenta con un look semplice e minimale, ma racchiude specifiche di tutto rispetto. Il terminale è dotato di uno spessore di 12 mm ed un preso di 1,8 Kg, con una scocca metallica e le dimensioni generali di un PC da 14″. In realtà il display è un pannello IPS da ben 16″ con risoluzione 2.5K e refresh rate di 165 Hz. La parte inferiore ospita un’ampia tastiera full size retroilluminata (con tanto di tastierino numerico) mentre il track pad racchiude anche un lettore d’impronte digitali (ad alta velocità, bastano solo 0,5 secondi per il riconoscimento dell’utente). Nonostante le dimensioni compatte c’è spazio anche per un sistema di raffreddamento ad alte performance, con doppia ventola silenziosa ed un dissipatore passivo in rame.

Crediti: Ninkear

La grande novità di questa nuova versione è la presenza di un processore rinnovato: a questo giro troviamo una soluzione Intel Core i7 di 13° generazione (i7-13620H) con una frequenza massima di 4,90 GHz. Tanta potenza per il ogni attività, anche grazie al supporto di 32 GB di RAM DDR4 e di 1 TB di storage SSD. Inoltre è presente uno slot SSD M.2 aggiuntivo, per espandere lo spazio di archiviazione fino a 4 TB. Tra le altre caratteristiche abbiamo il WiFi 6, una capiente batteria da 62.70 Wh e varie porte (1 x 3,5 mm, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x DC, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 X Type-C). Il sistema operativo è, ovviamente, Windows 11.

Crediti: Ninkear

Il nuovo Ninkear N16 Pro con i7 di 13° Gen debutta sullo store ufficiale del brand a 699,9€ per la sola versione da 32 GB/1 TB, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Si tratta di un prezzo davvero accessibile viste le specifiche del terminale!

