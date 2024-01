Google Pixel 8 Minty Fresh: ecco il nuovo teaser

Aggiornamento 23/01: Google ha pubblicato un nuovo teaser per la versione Minty Fresh di Pixel 8 in arrivano nei prossimi giorni. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Con una serie di teaser lanciati sui social e sul web, Google ha annunciato l’arrivo di una nuova colorazione per la serie Pixel 8, che questa volta si tingerà di un verde menta. La nuova livrea, infatti, prenderà il nome di Minty Fresh e sarà presentata nei prossimi giorni con un evento in diretta da New York: non si tratterà però di una conferenza, bensì di qualcosa di molto più speciale a cui tutti potranno assistere.

Google Pixel 8 si tinge di Minty Fresh: disponibile tra pochi giorni

Crediti: Google

Il prossimo 25 gennaio 2024, Google presenterà ufficialmente la nuova colorazione Minty Fresh per Pixel 8 e Pixel 8 Pro con un evento in diretta dalle strade di New York con un artista molto particolare: @itsaliving, infatti, dipingerà sulla facciata di un palazzo nel quartiere downtown lo smartphone dell’azienda di Mountain View nella nuova livrea che si preannuncia essere un particolare verde tenue che ricorda la menta. L’evento potrà essere seguito dal vivo in persona, oppure in streaming in realtà virtuale.

Pixel 8 è attualmente disponibile nei colori grigio verde, nero ossidiana e rosa, mentre Pixel 8 Pro può vantare le colorazioni azzurro cielo, nero ossidiana e grigio creta. Tra pochi giorni, però, entrambi gli smartphone dovrebbero ottenere una nuova versione denominata Minty Fresh che tingerà il telefono di verde.

A wave of freshness is heading your way. https://t.co/6Gr2stm7Op pic.twitter.com/sDXxpcRbys — Made by Google (@madebygoogle) January 22, 2024

L’ultimo teaser pubblicato in queste ore sui social da Google mostra la silhouette di Pixel 8 con le onde del mare che si infrangono, accompagnate dalla scritta “Qualcosa di fresco sta arrivando“.

