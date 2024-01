Motorola vuole tornare nella top 3 mondiale: sfida ad Apple e Samsung

C’era una volta la Motorola che faceva sognare molti appassionati di telefonia: quella che ha inventato i cellulari col DynaTAC, quella che l’ha reso alla portata di tanti con la serie StarTAC e quella dei RAZR oggetti del desiderio e status symbol. Ma da leader qual era negli anni ’90 e nei primi 2000, l’azienda statunitense è ben presto caduta in disgrazia, prima subendo l’acquisizione fallimentare di Google e poi finendo sotto le mani della cinese Lenovo. Oggi è tornata a far parlare di sé ma è ancora il fantasma dei suoi anni d’oro: tuttavia, recentemente la compagnia è andata all-in, affermando di voler tornare al 3° posto mondiale nell’arco di 3 anni.

Motorola vuole diventare il 3° brand al mondo nel mercato degli smartphone

Crediti: Qualcomm

Lo ha detto ai microfoni della CNBC Matthew Zielinski, presidente dei mercati internazionali di Lenovo, che in occasione del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, ha messo nero su bianco le intenzioni di Lenovo con Motorola. “Scommetterei uno stipendio che tra tre anni saremo i numeri tre nel mondo“, ha detto ai giornalisti, con Motorola che punterà a crescere stabilmente laddove è già ben insediata attorno al 10% del mercato, mossa che dovrebbe aiutarla a far salire le sue quote su scala globale.

Nel 2023 ha registrato una presenza nel mercato attorno al 4%, classificandosi 8° al mondo: nei suoi mercati più prolifici, è posizionata 3° negli USA e 2° in Sud America. Focus sull’India, definito “di gran lunga uno dei paesi più strategici“, e lo dimostra il potenziamento del suo impianto di produzione di Pondicherry: “faremo quante più scommesse possibili perché pensiamo che la crescita della popolazione indiana sia fantastica e che siano persone meravigliose“.

Nonostante gran parte della sua produzione si concentra sulla fascia più tipicamente economica, Matthew Zielinski ha parlato dell’intenzione di puntare sul segmento premium. Rinata nel 2020, la serie RAZR va in questa direzione, anche se le vendite non la stanno premiando più di tanto: all’orizzonte ci sarebbe un flagship con Snapdragon 8 Gen 3 previsto per il Q2 2024, e potrebbe trattarsi del prossimo RAZR 50 Ultra o in alternativa di Moto X50/Edge 50 Pro. Una strada che non sarà facile da seguire, visto lo strapotere di Apple e Samsung.

