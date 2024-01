RAZR 50 Ultra: prime immagini render, potrebbe deludere alcuni

All’orizzonte si staglia RAZR 50 Ultra, altrove denominato RAZR+ 2024, cioè quello che sarà il prossimo smartphone pieghevole prodotto da Motorola. Mentre brand come Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO e vivo si dedicano anche al settore dei pieghevoli infold, Motorola è l’unica a essersi concentrata unicamente sul mondo dei flip phone, riprendendo la storica eredità della linea RAZR. E adesso che abbiamo le prime immagini render, possiamo capire come sarà fatto il suo futuro capitolo.

Spunta in rete la prima immagine rendere del prossimo pieghevole RAZR 50 Ultra di Motorola

Crediti: MSPowerUser

Con nome in codice Motorola Glory e sigla tecnica XT-2453-3, RAZR 50 Ultra si mostra in un’immagine che non lascia spazio a molti dubbi, svelando una forte somiglianza con l’attuale RAZR 40 Ultra. Da aperto ha uno schermo verticale con punch-hole centrale e cornici non troppo contenute; esternamente, invece, ritroviamo una scocca con logo RAZR e Motorola e un comparto fotografico con doppio sensore, quasi sicuramente primario e ultra-grandangolare.

Nel render non si riesce ad apprezzare il second display esteriore, che su RAZR 40 Ultra ingloba il reparto fotografico e che molto probabilmente farà lo stesso nel suo successore. In poche parole, RAZR 50 Ultra sarebbe pressoché identico al modello precedente, il ché potrebbe far storcere il naso a coloro che si aspettavano un minimo di rinnovamente sotto il fronte estetico. Le novità potrebbero quindi concentrarsi nella scheda tecnica, magari con modifiche alle diagonali del display e l’utilizzo di un SoC Qualcomm più recente: se RAZR 40 Ultra monta lo Snapdragon 8+ Gen 1, il nuovo modello potrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 2 se non il più recente 8 Gen 3.

