Caffè espresso ovunque, con la macchina portatile HiBrew!

Per preparare un caffè espresso bollente anche quanto sei fuori casa, basta un attimo. La macchina del caffè portatile HiBrew H4B è il gadget perfetto da avere sempre nello zaino, da portare in viaggio e durante le gite in mezzo alla natura, per non rinunciare mai al piacere di un espresso. Il prezzo scende con codice sconto, con spedizione EU e due accessori inclusi.

Codice sconto HiBrew H4B: il tuo caffè espresso ovunque e in qualsiasi momento

Crediti: HiBrew

Il modello HiBrew H4B presenta le medesime caratteristiche della versione H4 (o H4A), ma è dotato di un colore verde scuro ed oltre allo stand in metallo è inclusa anche una pratica borsa. Si tratta, quindi, di una macchina del caffè portatile con una potenza di 80W ed una pressione di 15 bar, facile da smontare e da pulire e ottima da utilizzare in vacanza o in qualsiasi occasione che richieda un bell’espresso. La batteria è un’unità ricaricabile da 2.200 mAh, con un’autonomia pari a circa 80 tazze di caffè. Il dispositivo è in grado di preparare in un lampo una bevanda calda oppure fredda ed è compatibile con Capsule Dolce Gusto, Nescafé e perfino con il macinato. Come anticipato poco sopra, in confezione sono presenti sia lo stand in metallo per sostenere la macchina durante l’utilizzo che una borsa per portarla sempre in giro.

Crediti: HiBrew Crediti: HiBrew

La macchina del caffè portatile HiBrew H4B scende a 96€ con il nuovo codice sconto di Banggood: la spedizione è gratis ed avviene direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

