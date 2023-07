HiBREW H4 è la macchina del caffè portatile da prendere per le vacanze!

Il tuo caffè sempre a portata di mano e sempre “fresco” grazie alla macchina portatile HiBREW H4: l'alleato delle tue vacanze è in offerta con codice sconto e l'immancabile spedizione dall'Europa (gratuita). Per non farsi mancare mai il caffè durante viaggi in auto e gite, utilissima anche a casa o da portare in ufficio!

Codice sconto HiBREW H4 Macchina del Caffè Portatile 3 in 1 + Stand

Crediti: HiBREW

Dotata di dimensioni compatte ed un livello di portabilità stellare, la macchina del caffè HiBREW H4 è una soluzione dotata di pressione 15 bar, potenza di 80W, ricarica USB e presa EU (e tramite accendisigari). Un dispositivo adatto agli utenti sempre in movimento, che non vogliono rinunciare al loro momento caffè. Inoltre si tratta di un modello compatibile con Capsule Dolce Gusto, Nescafé e macinato, per un caffè impeccabile in base alle esigenze di tutti.

Crediti: HiBREW

La macchina del caffè portatile HiBREW H4 scende di prezzo su Geekbuying, grazie al codice sconto dedicato (con tanto di spedizione gratis dall'Europa). L'alleato perfetto per i vostri viaggi o semplicemente per avere del caffè fresco subito pronto ad ogni occasione!

