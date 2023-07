Teclast annuncia due giorni di offerte epiche per il Prime Day, con sconti fino al 40%!

L'11 e 12 luglio sono due giorni davvero infuocati e non solo per le alte temperatura che stiamo affrontando in questo periodo. Si tratta dei giorni dell'evento più atteso dell'anno, l'Amazon Prime Day 2023: i migliori brand tech sono pronti a partecipare e anche Teclast ha risposto alla chiamata. I tablet e laptop del brand cinese scendono a prezzi assurdi, con sconti fino al 40%: ecco alcuni dei modelli più interessanti da acquistare al Prime Day!

Le offerte Teclast per l'Amazon Prime Day 2023: scegli il tuo tablet o laptop e risparmia fino al 40%

Crediti: Teclast

Quando si parla di tablet e notebook dal rapporto qualità/prezzo invidiabile è impossibile non farsi venire in mente Teclast. La compagnia è ormai specializzata in queste tipologie di prodotti e periodicamente sforna soluzioni dallo stile premium, con buone specifiche e prezzi accattivanti. In occasione dell'Amazon Prime Day 2023, Teclast annuncia due giorni di offerte epiche con sconti anche fino al 40%: date un'occhiata alla pagina principale dell'evento per scoprire tutti i prodotti in promo. Di seguito, invece, trovate una selezione di terminali interessati, a prezzo top!

Crediti: Teclast

Per gli utenti in cerca di un portatile economico e completo, allora Teclast F7 Plus 2 è il modello adatto (a 239,9€): si tratta di un laptop con display IPS da 14″, con risoluzione Full HD ed un vetro protettivo 2.5D. Ovviamente abbiamo a che fare con una soluzione dalla scocca metallica, Windows 10 ed un processore Intel Gemini Lake di 8° generazione (con scheda integrata UHD Graphics). Lato memorie sono presenti 8 GB di RAM, per prestazioni fluide, e 256 GB di spazio di archiviazione SSD. Il portatile offre una tastiera full-size con 21 mm di spazio tra i pulsanti, una porta USB 3.0 e il Wi-Fi Dual Band.

Crediti: Teclast

Oltre ai laptop, l'azienda si occupa anche di tablet Android economico e performanti, come nel caso di Teclast T50 (a 179,9€). Il terminale è dotato di un chipset octa-core Unisoc Tiger T616, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e monta un ampio schermo 2K da 11″ realizzato da BOE e con ottimizzazioni T-Color 2.0. Il tablet presenta un corpo metallico, 7,5 mm di spessore, 510 grammi di peso, Android 12 lato software, 7.500 mAh di batteria e ricarica rapida da 18W. Non manca una fotocamera da 20 MP ed una dedicata alle videochiamate (da 8 MP).

Crediti: Teclast

Teclast M40 Pro è un tablet accessibile e conveniente, in sconto a 139,9€ in occasioni dell'Amazon Prime Day. Anche in questo caso ritroviamo il processore T616 di Unisoc, con GPU Mali-G57, 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage; inoltre è possibile espandere la memoria tramite lo slot micro SD. Il resto delle caratteristiche comprende una capiente batteria da 7.000 mAh, Android 12 (per avere performance fluide, senza intoppi e senza consumi eccessivi) e tecnologia Teclast Momentum II Sound, con speaker stereo per un audio immersivo. Infine, anche a questo giro abbiamo un corpo in metallo, per un'esperienza dal look premium.

Crediti: Teclast

Infine, Teclast P30S è il tablet Android per chi punta al massimo risparmio, ma senza troppi compromessi. Il dispositivo è in offerta a 89,9€: un prezzo super accessibile, che permette di mettere le mani su una soluzione con chipset MediaTek MT81833 (fino a 2.0 GHz), con un look stiloso ed un corpo metallico (la finitura Sea Blue è fresca e giovanile), equipaggiata con Android 12. Il tablet offre un ampio schermo IPS da 10,1″ HD in 16:10, perfetto per video e giochi. Presente all'appello la connettività Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0, per un'esperienza completa e stabile.

Contenuto realizzato in collaborazione con Teclast.

