Prime Day inizia in anticipo con i migliori prodotti Amazon Echo e Blink in offerta

Mancano ancora pochi giorni al Prime Day di Amazon, ma il noto colosso dell'e-commerce ha deciso di lanciare in anticipo delle super offerte per i prodotti Echo e Blink, con una irripetibile promozione che permetterà di acquistare due prodotti e pagarne soltanto uno!

Prendi 2 e paghi 1 con i nuovi coupon di Amazon dedicati a Echo Dot ed Echo Show

Crediti: Amazon

Da questa mattina sono disponibile le prime offerte del Prime Day, nonostante la celebrazione ufficiale dei saldi di Amazon si terrà dal 11 al 12 luglio. In offerta, oggi, arrivano i prodotti Amazon Echo e Blink con la possibilità di portare a casa nuovi dispositivi per Smart Home a prezzi davvero incredibili.

In sconto troviamo gran parte della lineup dei prodotti Blink, tra cui il campanello smart e le videocamere di sorveglianza per interni ed esterni. La vera bomba, però, è l'offerta dedicata ad Echo Dot ed Echo Show. Con questo anticipo di Prime Day, Amazon ha deciso di lanciare la promozione “prendi 2 paghi 1“. Grazie ai codici sconto che trovate qui sotto, è possibile portare a casa 2 Echo Dot oppure due Echo Show 5 al prezzo di uno!

2 Echo Dot al prezzo di 1 – COUPON: ECHODOT – 42,98€

al prezzo di 1 – COUPON: – 2 Echo Show al prezzo di 1 – COUPON: ECHOSHOW5 – 108,98€

Quelle che invece trovate elencate di seguito sono le offerte dedicati ai prodotti Amazon Blink, con super sconti sulla sorveglianza smart, accompagnati dalla sempreverde presa Smart Plug che controllare in modo intelligente qualsiasi dispositivo.

Le occasioni non sono ancora finite…

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day di luglio 2023 di Amazon: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione! Approfittane ora! Le occasioni migliori si nascondono proprio dietro l'angolo!

