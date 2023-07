Questo spioncino digitale ha lo schermo LCD, il campanello e costa pochissimo

Dopo i duri mesi del lockdown, passiamo sempre meno tempo in casa e spesso chi passa dalla nostra abitazione potrebbe non trovarci, quindi perché non scattare una foto dell'ospite al volo grazie ad un efficiente spioncino digitale? Quello che vi proponiamo oggi è dotato schermo LCD e di campanello, con un prezzo davvero molto basso!

Evolvi la porta di casa con questo spioncino digitale a meno di 30€

Crediti: TomTop

Lo spioncino digitale DD1 offre un sensore con risoluzione di 0.3 MP e FOV a 90°, affiancato da due luci IR da 850 nm che permettono di visualizzare le immagini in modo nitido anche di notte. Lo spioncino è dotato di un schermo LCD da 2.8″ con una risoluzione di 320 x 240 pixel, mentre la memora interna offre uno storage ciclico. Il tutto è alimentato da quattro batterie di tipo AAA che non sono incluse in confezione.

Quando l'ospite premo il pulsante del campanello, lo schermo LCD si accende per mostrare chi c'è alla porta e contemporaneamente scatta una foto per registrare il volto di chi ha bussato alla porta. L'installazione del dispositivo è estremamente semplice, ma è richiesto uno spessore della porta non superiore a 120 millimetri.

Crediti: TomTop

Lo spioncino digitale DD1 è disponibile in offerta su TomTop al prezzo di 29.75€, con spedizione gratuita dai magazzini cinesi del popolare shop online.

