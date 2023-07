One UI 6.0: Samsung copia una feature gradita degli iPhone

C'è chi fa la gara a chi ha fatto per prima qualcosa, e c'è chi preferisce che le aziende si “ispirino” alle altre purché il risultato sia favorevole per gli utenti. In ogni caso, all'orizzonte si intravede l'aggiornamento alla One UI 6.0, il major update che contraddistinguerà smartphone e tablet futuri ma anche quelli già esistenti che sono compatibili. E mentre si sta avviando il programma di Beta Testing, chi ha già messo mano sulle ultimissime build ci dà modo di averne un assaggio.

Una delle novità della One UI 6.0 dovremmo ritrovarla nella schermata di blocco

Sul proprio profilo Twitter, l'utente @hyacokr_itnyang ha condiviso un concept sotto forma di screenshot che rivela come dovrebbe cambiare la schermata di blocco dei dispositivi Samsung. Quello che trapela è che il team software Samsung avrebbe preso lezione da quello di Apple, implementando nella One UI 6.0 un Always-On Display in stile iPhone; questo significa la possibilità di usare foto dalla Galleria per personalizzarlo, al netto dei problemi d'autonomia che ne possono conseguire.

L'altra novità, sempre relativa alla lock screen, sarebbe nell'arricchimento degli widgets: al posto della scelta limitata della One UI 5, la la 6.0 permetterebbe di inserire nella schermata gli stessi widget della schermata Home. Nello screenshot creato dall'utente, vediamo un esempio riguardante l'ecosistema Samsung, con un widget che visualizza lo stato della batteria di smartphone, smartwatch e cuffie (ma immaginiamo anche i tablet potrebbero rientrarci).

Ovviamente questa non sarà l'unica modifica che porterà con sé la One UI 6.0: le indiscrezioni riguardano fluidità e batteria, ma anche fotocamera e aggiornamenti.

