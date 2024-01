AYANEO presenta NEXT LITE: nuova gaming console con un OS a sorpresa

AYANEO continua ad innovare nel settore delle console portatili da gaming proponendo dispositivi sempre più potenti e diversi tra di loro, in modo da poter accomodare qualsiasi esigenza dell’utente. In occasione del CES 2024, la compagnia cinese ha annuncia il nuovo modello NEXT LITE che per la prima volta adopererà il sistema operativo che reso famosa la console di Valve.

AYANEO NEXT LITE: la console potente, economica e con SteamOS

Crediti: AYANEO

La grande novità di AYANEO NEXT LITE, infatti, è l’adozione per la prima volta di SteamOS, il sistema operativo arrivato con Steam Deck che mai prima d’ora aveva debuttato su un dispositivo di terze parti. Il sistema operativo basato su Linux di Valve, infatti, è per il momento legato a doppia mandata all’hardware proprietario, quindi AYANEO potrebbe aver dovuto utilizzare uno dei fork che mettono a disposizione SteamOS anche sugli altri PC.

La console, tuttavia, riprenderà le caratteristiche del modello NEXT, proponendo però “un ottimo rapporto qualità/prezzo“, secondo l’azienda cinese. Avremo a disposizione un display da 7″ con risoluzione 800p (1280 x 800 pixel), con analogici Hall-Effect, vibrazione X-axis con una batteria da ben 47 Wh. Le specifiche complete non sono state ancora annunciate, ma AYANEO ha promesso maggiori informazioni già nei prossimi giorni.

AYANEO NEXT LITE sarà disponibile il pre-ordine a partire dal 11 gennaio 2024, ma attualmente il prezzo e la data di lancio sono ancora avvolti nel mistero.

