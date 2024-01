La fotocamera di iPhone 16 Pro Max avrà un sensore principale più avanzato

Come migliorerà la fotocamera del prossimo iPhone 16 Pro Max? Non lo sappiamo ancora con certezza, visti i mesi che ci separano dalla sua presentazione, ma di rumors ce ne sono già diversi. Alcuni di questi si concentrano sul sensore principale, attorno a cui ruota buona parte dell’esperienza fotografica degli smartphone.

Ecco quali sarebbero le novità del sensore principale della fotocamera di iPhone 16 Po Max

Questa volta ne parla il noto leaker Digital Chat Station, che su Weibo afferma che la fotocamera di iPhone 16 Pro Max sarà un “fiore all’occhiello dell’imaging“. Avrebbe un sensore personalizzato Sony IMX903 da 48 MP, con dimensioni pari a 1/1,14″ (+12% rispetto a quello da 1/1,28″ di iPhone 15 Pro Max) e con pixel da 1,4 μm, un sensore CMOS di tipo “dual-layer transistor” in stile Exmor T for Mobile della linea Sony Xperia. Questo significa un sensore con doppio strato dei pixel in cui fotodiodo e fototransistor vengono separati per migliorare la quantità di luce assorbita senza andare a scapito della quantità di rumore.

Oltre ad avere un’ampia gamma dinamica, acquisire più luce e offrire un bokeh più accentuato, il Sony IMX903 sarebbe dotato di un convertire Analog-to-Digital (ADC) a 14-bit per convertire con maggiore qualità i dati in immagini. Secondo i rumors precedenti, iPhone 16 Pro e/o Pro Max avrebbe una tripla fotocamera da 48+48+12 MP con un nuovo ultra-grandangolare con Pixel Binning e l’aggiunta di un tasto dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le