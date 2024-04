vivo V30 Lite di nuovo ufficiale, ora in versione 4G: tutte le novità

Dopo aver quasi completato la serie V30 (in realtà mancherebbe all’appello un altro dispositivo), la compagnia cinese ha annunciato a sorpresa l’ennesima aggiunta. Si tratta di vivo V30 Lite 4G, dispositivo di fascia media dotato della sola connettività LTE (e quindi un prezzo minore rispetto alla controparte 5G): ecco tutte le novità tra specifiche tecniche e uscita, per ora solo in alcuni paesi.

vivo V30 Lite 4G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: vivo

In termini di design, vivo V30 Lite 4G continua la tradizione della famiglia, con un modulo fotografico rettangolare composto da due sensori (c’è anche un anti-flicker) ed un flash LED. Il telefono offre uno schermo AMOLED E4 da 6,67″ a 120 Hz, con 1.800 nit di luminosità di picco. A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 685 di Qualcomm, accompagnato da un’unica configurazione da 8/256 GB; abbiamo poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 80W ed una fotocamera principale da 50 MP.

Crediti: vivo

Il prezzo di vivo V30 Lite 4G è di circa 250€ al cambio attuale: al momento le vendite comprendono solo Russia e Cambogia e non è dato di sapere se il mid-range arriverà anche in altri paesi. Per quanto riguarda il resto della gamma ricordiamo il lancio di V30 5G, V30 Pro 5G e V30 Lite 5G; dovrebbe fare capolino anche la versione V30 SE (non è ancora certo), ma per ora vivo ha optato per un salto generazionale lanciando V40 SE.

vivo V30 Lite 4G – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,17 x 75,81 x 7,79/7,95 mm per un peso di 186/188 grammi (Black/Green)

Certificazione IP54

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz e luminosità di 1.800 nits

da (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a e luminosità di 1.800 nits Lettore d’impronte digitali ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,8 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53)

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, USB-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con profondità di campo e sensore anti-flicker

f/1.8-2.4 con profondità di campo e sensore anti-flicker Selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 Sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

