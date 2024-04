Pixel 8a ad un passo dal debutto: spunta anche un “teaser ufficiale”

Dopo il lancio dei fratelli maggiori, si avvicina il momento del debutto di Google Pixel 8a, il “piccolo” della serie. Non vi è ancora un annuncio ufficiale ma pare proprio che la compagnia di Mountain View abbia iniziato a stuzzicare gli appassionati. La prova è in un’immagine promozionale che in realtà sembra celare un teaser ufficiale.

Pixel 8a sembra essere il protagonista di un teaser “nascoso”: ecco tutti gli indizi che puntano in direzione del nuovo modello

Crediti: Google

Di recente la casa statunitense ha pubblicato un poster dedicato al servizio Google Fi Wireless in versione premium. Quello che colpisce è il dispositivo posizionato in bella vista, che potrebbe tranquillamente passare per Google Pixel 8. Tuttavia, i più attenti hanno notato alcuni dettagli che non coincidono, primo su tutti l’assenza del microfono accanto al flash LED, ben visibile anche nell’immagine in basso. Di conseguenza, il telefono mostrato non sarebbe Pixel 8 bensì Pixel 8a. La texture della cover posteriore, la curvatura del retro e ovviamente il microfono: questi sono gli elementi che lasciano pensare ad un teaser nascosto dedicato al nuovo modello.

Crediti: Google

Ovvio, c’è anche un’altra possibilità: che il microfono di Pixel 8 sia sparito come per magia grazie a Photoshop, un’evenienza da non scartare del tutto. Eppure il flagship è apparso in tante foto promozionali prima d’ora e il microfono non è mai stato “censurato”.

Comunque, volendo prendere per buona l’ipotesi del teaser, a questo punto è ormai chiaro che Pixel 8a è dietro l’angolo: il debutto dovrebbe avvenire a maggio, nel corso dell’evento Google I/O di quest’anno, ma non è detto che possa avvenire un lancio anticipato. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo Pixel in arrivo!

