Google Pixel 8a senza segreti: tutto quello che sappiamo finora

Sono ormai mesi che si parla del prossimo modello della serie Pixel A e le indiscrezioni si sono susseguite senza sosta. Il prossimo flagship economico del brand si preannuncia come una soluzione davvero niente male e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su quanto trapelato. Ecco tutti i dettagli (con leak e conferme) dedicati a Google Pixel 8a tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Google Pixel 8a: tutto quello che sappiamo sul prossimo flagship economico

Design e display

Crediti: Onleaks x Smartprix

Il design del prossimo Google Pixel 8a attinge a piene mani dai fratelli maggiori Pixel 8 e 8 Pro. La cover posteriore ospita una dual camera ed il flash LED, inseriti in un modulo orizzontale ormai divenuto tipico per la serie della casa di Mountain View. Il display è un ampio pannello flat con un punch hole posizionato al centro. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di uno schermo migliorato rispetto al precedessore Pixel 7a: ancora una volta dovremmo avere un pannello OLED da 6,1″ Full HD+ ma a questo giro migliorerebbero il refresh rate (ora a 120 Hz) e la luminosità di picco (da 1.000 a 1.400 nit). Ovviamente non mancherà un lettore d’impronte digitali posizionato sotto il display.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Onleaks x Smartprix

Un dei punti di forza della serie A è rappresentato proprio dall’hardware e infatti le specifiche tecniche di Google Pixel 8a sarebbero basate sul chipset Tensor G3. Parliamo dello stesso SoC presente a bordo dei fratelli maggiori, quindi la soluzione di punta di questa generazione, dotato di una CPU a 9 core e u. Il dispositivo è stato anche avvistato su Geekbench. Dovremmo avere anche una batteria maggiorata rispetto a quella del precedente modello: a questo giro si salirebbe a 4.942 mAh con tanto di ricarica rapida da 27W. Il software sarà Android 14, mentre tra le novità dovremmo avere anche il supporto per l’uscita DisplayPort (già vista con i fratelli maggiori Pixel 8 e 8 Pro).

Non ci sarebbero cambiamenti, invece, per il comparto fotografico: Pixel 8a dovrebbe offrire il medesimo pacchetto di Pixel 7a, ossia un doppio modulo da 64 + 13 MP con un sensore principale IMX787, un ultra-grandangolare IMX712 e stabilizzazione ottica OIS. Frontalmente, all’interno del punch hole, ci sarebbe una selfie camera da 13 MP (IMX712, proprio come il 7a).

Google Pixel 8a – Scheda tecnica

Dimensioni di 152,1 x 72,6 x 8,9 mm per ??? grammi

Certificazione IP67

Display OLED da 6,1″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 1.400 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 1.400 nit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G3 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU a 9 core (1 x Cortex-X3 a 2,91 GHz + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz)

a + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.942 mAh con ricarica rapida da 27W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C, DisplayPort e speaker stereo

Fotocamera da 64 + 13 MP f/??? con IMX787, ultra-wide IMX712 e OIS

f/??? con IMX787, ultra-wide IMX712 e OIS Selfie camera da 13 MP f/??? con IMX712

f/??? con IMX712 Sistema operativo Android 14

Google Pixel 8a – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Google Pixel 8a non è stata ancora svelata ufficialmente, tuttavia il “flagship economico” potrebbe debuttare il 14 maggio, in occasione dell’evento I/O 2024. Passando al prezzo di Google Pixel 8a, secondo un noto insider, il dispositivo arriverà in Europa a 569,9€ e 630€, rispettivamente per le versioni da 128 GB e da 256 GB, nelle colorazioni Obsidian, Porcelain, Bay e Mint (nero, beige, azzurro e verde chiaro). Si tratta di cifre maggiori rispetto ai 509€ di Pixel 7a al debutto in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le