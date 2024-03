vivo V40 SE 5G ufficiale: il primo di una nuova serie, ma sa di già visto

Dopo aver completato la gamma V30, ecco che la compagnia cinese annuncia il debutto di un nuovo modello di fascia media ed effettua un balzo in avanti passando alla generazione successiva. vivo V40 SE 5G è ufficiale in Europa e ci proietta in un futuro sicuramente stiloso ed elegante, ma che sa già di vecchio: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo V40 SE 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo medio gamma tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

In termini di stile e design, vivo V40 SE 5G non fa una piega: il dispositivo è dotato di una scocca Leather Purple in eco-pelle oppure Crystal Black in vetro con una texture 3D a cristallo, bordi dritti con un frame in metallo ed uno schermo flat con punch hole centrale. Il comparto fotografico è inserito in un modulo rettangolare, contenente tre sensori e il flash LED. Il look sa di già visto dato che ha uno stile molto vicino a quello di vivo V30 Lite (nonostante il salto alla generazione successiva). Inoltre si tratta di un rebrand del cinese vivo Y200e, quindi nulla di nuovo nemmeno in termini di scheda tecnica.

Crediti: vivo

Le specifiche tecniche di vivo V40 SE 5G si basano sullo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage; il tutto è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 44W. Per le fotocamere abbiamo un sensore da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP. Lato software abbiamo Android 14, ovviamente sotto forma di Funtouch OS 14 (l’interfaccia proprietaria di vivo).

L’azienda si è limitata ad annunciare il lancio di vivo V40 SE 5G in Europa ma al momento mancano dettagli sul prezzo, sulla disponibilità e sui paesi in cui sarà commercializzato. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutte le novità. Intanto vi ricordiamo dell’uscita di vivo V30 e V30 Pro mentre per quanto riguarda il debutto dei futuri V40 e V40 Pro si vocifera della seconda metà del 2024.

vivo V40 SE 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,17 x 75,81 x 7,79/7,99 mm per un peso di 185,5/191 grammi (Crystal Black/Leather Purple)

Certificazione IP54

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz e luminosità di 1.200 nits

da (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a e luminosità di 1.200 nits Lettore d’impronte digitali ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 613 a 955 MHz

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 44W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, USB-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-wide e macro

f/1.8-2.2-2.4 con ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 Sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

