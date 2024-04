Samsung Galaxy Z Fold 6 più leggero e sottile, ma la batteria ne risentirà

Aggiornamento 04/04: nuovi dettagli su batteria e ricarica del pieghevole Samsung, li trovate nell’articolo.

Parlare oggi di smartphone compatti è praticamente impossibile: anche i flagship del futuro avranno dimensioni non particolarmente tascabili, ma con Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe esserci qualche miglioramento. Per loro natura, gli smartphone pieghevoli non possono essere troppo leggeri e sottili senza andare troppo a discapito: nonostante questo, il produttore sud-coreano potrebbe attuare delle modifiche in tal senso, come afferma il noto leaker Ice Universe.

Nuovi leak sulle dimensioni della nuova scocca di Samsung Galaxy Z Fold 6, cosa sappiamo

Are you sure these numbers are related to the standard #GalaxyZFold6 and not rather to the rumored #GalaxyZFold6Ultra?…🤔

Because I double checked and if my CAD is accurate, the #GalaxyZFold6 is 6.1mm thick when unfolded…🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/NTl27qnqNP — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 3, 2024

L’attuale Samsung Galaxy Z Fold 5 ha dimensioni pari a 154,9 x 129,9 x 6,1 mm da aperto e di 154,9 x 67,1 x 13,4 mm da chiuso e un peso pari a 253 grammi. Secondo il leaker, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe avere uno spessore di 12,1 mm da chiuso e 5,6 mm da aperto, mentre il peso scenderebbe a 239 grammi. Un avanzamento rispetto al modello precedente, anche se il record rimarrebbe di Honor Magic V2, con uno spessore di 4,8/10,1 mm e 231 grammi.

Le informazioni in possesso di Ice Universe proseguono, per un pieghevole che dovrebbe avere uno schermo interno da 7,6″ in 7:6, meno quadrato rispetto a quello da 5:6 di Z Fold 5, e uno esterno da 6,3″ in 22:9, meno verticale rispetto ai 23.1:9 di Z Fold 5, ed entrambi avrebbero una risoluzione migliorata. Non è della stessa idea l’altro noto leaker OnLeaks, che mette in dubbio lo spessore: secondo le sue informazioni, sarebbe di 6,1 mm anziché 5,6 mm, ed ecco che rispunta l’ipotesi Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

A queste informazioni si aggiungono quelle del noto Ice Universe, che afferma che Samsung Galaxy Z Fold 6 non cambierà in fatto di batteria e ricarica. Il pieghevole avrebbe quindi nuovamente una 4.400 mAh con ricarica a 25W (probabilmente anche wireless 15W), e questo potrebbe far storcere il naso a chi si aspettava un miglioramento.

Modelli come Google Pixel Fold, OPPO Find N3, OnePlus Open e Xiaomi MIX Fold 4 montano una 4.800 mAh, Huawei Mate X5 e Honor Magic V2 una 5.000 mAh, per non parlare del nuovo vivo X Fold 3, che pur avendo una ben più ampia 5.700 mAh (che si carica a 100W e wireless 50W) ha un corpo spesso 11,2 mm da 236 grammi.

