SU7 Max batte Tesla Model 3: il confronto su strada premia Xiaomi

Finora si è parlato di Xiaomi SU7 soltanto in via teorica, basandoci sui dati tecnici e sui numeri forniti dalla stessa casa produttrice, ma la vera prova sul 9 sono i test su strada. Non essendo disponibile nel mercato occidentale, i media cinesi che hanno avuto modo di provarla mani sul volante stanno portando le loro prime impressioni. Una delle curiosità principali è il confronto con Tesla Model 3, essendo il veicolo della compagnia di Elon Musk uno dei diretti competitor, curiosità che è stata soddisfatta nelle prove degli scorsi giorni.

Xiaomi SU7 Max, prestazioni a confronto con Tesla Model 3 e altre auto EV di riferimento

Crediti: Xiaomi

Vista l’occasione, il portale cinese Dongchendi ha ben pensato di confrontare Xiaomi SU7 Max, la versione più accessoriata e potente, con altri veicoli di riferimento, a partire da Tesla Model 3 e Nio ET5. Se si parla di pure prestazioni, la prima auto elettrica di Xiaomi supera entrambi i competitor, sia in fatto di accelerazione che di velocità massima. Risultati raggiunti grazie al motore elettrico Xiaomi HyperEngine, che nella versione SU7 Max h una doppia configurazione da 495 kW (220+275 kW) con trazione integrale.

Xiaomi SU7

(Max) Tesla Model 3

(Highland) Nio ET5

(2022 100 kWh) 0-100 km/h 3,24 secondi 4,62 secondi 3,83 secondi 0-400 m 11,17 secondi 12,77 secondi 12,37 secondi Velocità dopo 400 m 201,79 km/h 182,8 km/h 175,55 km/h

Espandendo il confronto ad altri modelli di spicco nel mercato automobilistico cinese come BYD Han, Zeekr 001 e Xpeng P7, Xiaomi SU7 Max ha il record anche nell’autonomia. Con una batteria CATL da 101 kWh da 800 km dichiarati, l’auto EV di Xiaomi porta a casa un ottimo risultato di 643 km testati, per quanto il rapporto migliore fra dichiarati e testati spetta alla Xpeng P7.

Xiaomi SU7

(Max) Tesla Model 3

(Highland) Nio ET5

(2022 100 kWh) BYD Han

(2023 610) Zeekr 001

(2024 100 kWh) Xpeng P7

(2023 P7i 610Max) Dichiarata 800 km 713 km 640 km 610 km 656 km 610 km Testata 643 km 568 km 455 km 405 km 407 km 489 km Rapporto 79,4% 79,7% 72,6% 66,4% 62% 80,2%

Tutti questi dati vanno rapportati anche al prezzo di vendita, ricordando che Xiaomi SU7 è una delle auto elettriche di ultima generazione meno costose sul mercato cinese, specialmente se confrontata con Tesla Model 3.

Modello Prezzi Xiaomi SU7 215.900-299,900 CNY

(27.444-38.121€) Tesla Model 3 245.900-285.900 CNY

(31.257-36.337€) Nio ET5 298.000-356.000 CNY

(37.875-45.247€) BYD Han 179.800-249.800 CNY

(22.852-31.749€) Zeekr 001 269.000-329.000 CNY

(34.189-41.815€) Xpeng P7 203.900-289.900 CNY

(25.915€-36.846€)

A proposito di prezzi, Xiaomi ha affermato di voler entrare nella top 3 delle case automobilistiche da qui ai prossimi 10 anni, ed è evidente che voglia farlo partendo una strategia dei prezzi piuttosto aggressiva, il ché ha fatto nascere rumor su una possibile auto elettrica Redmi, a cui la compagnia ha prontamente risposto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le