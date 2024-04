Ci sarà mai un’auto elettrica Redmi? La compagnia risponde

L’ingresso di Xiaomi nel mercato automobilistico è partito nel migliore dei modi, con la sua prima auto elettrica SU7 che sta riscuotendo grossi numeri di vendita: ma Redmi? All’interno della community ci si interroga già quali saranno le prossime mosse di una compagnia che, come quando debuttò nell’industtia degli smartphone, vuole imporsi come uno dei principali marchi al mondo, e magari farlo sfruttando il potere dei suoi sub-brand.

La dirigenza risponde alla domanda se ci sarà mai un’auto elettrica targata Redmi

Chi segue la storia di Xiaomi sin dagli albori si ricorderà sicuramente che inizialmente c’era un solo marchio, Xiaomi, e che la sigla Redmi indicava una determinata serie di smartphone, un po’ come possono essere le sigle Reno e Find per OPPO. A distanza di 6 anni dal primo smartphone Redmi, nel 2019 Xiaomi decise di far diventare Redmi un marchio a sé stante, per quanto avrebbe continuato a operare sotto la sua egida, stessa strategia poi applicata a POCO e Black Shark.

Se da un lato il marchio Xiaomi viene usato sui prodotti di fascia medio/alta, quello Redmi viene invece adoperato unicamente su quelli di fascia medio/bassa, il ché spiega perché quest’ultimo sia quello di maggiore successo. Questo vale per gli smartphone, ma cosa accadrà nel settore delle auto EV? Accadrà lo stesso e vedremo un’auto Redmi con specifiche minori e a un prezzo ancora più invitante? Alla suggestione ha risposto Wang Teng Thomas in persona, direttore generale di Redmi.

Sui suoi social, Wang Teng ha così affermato: “Se speriamo di vedere un’auto Redmi in futuro, dovremmo tutti sostenere e promuovere lo Xiaomi SU7. Le auto Xiaomi sono ancora nelle fasi iniziali e dobbiamo prima procurarci i modelli Xiaomi principali. Oltre alle offerte attuali, in futuro ci saranno piani per nuovi modelli di veicoli“. In precedenza, la stessa dirigenza Xiaomi aveva negato tale eventualità, affermando di starsi concentrando esclusivamente sul lancio di SU7.

Insomma, per il momento non sembrerebbero esserci piani concreti per una possibile auto Redmi, ma mai dire mai. Anche perché nel prossimo futuro di Xiaomi sembrano esserci già novità in arrivo, come nel caso del primo SUV elettrico.

