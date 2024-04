iPhone SE 4, ventata di novità per il design: le foto confermano

Oltre che alla serie iPhone 16, le domande sui cambiamenti vertono anche attorno ad iPhone SE 4, il melafonino economico a cui Apple starebbe lavorando. Non c’è ancora niente di certo, ma la moltitudine di voci di corridoio sembrano confermarlo, a distanza di oltre due anni dal lancio dell’ultimo modello della serie. E secondo le varie immagini trapelate in rete, il nuovo smartphone dovrebbe avere delle novità non di poco conto lato design.

Ecco come sarà fatto iPhone SE 4, con immagini del case protettivo

Non tanto posteriormente, dove iPhone SE 4 dovrebbe avere un retro molto simile se non quasi identico ad iPhone SE (2022), quanto davanti, dove le ormai anacronistiche cornici sopra e sotto al display dovrebbero essere sostituire da un look più moderno a tutto schermo. Frontalmente ci sarebbe quindi il notch per ospitare la sensoristica che compone il sistema di sblocco conosciuto come Face ID. Questo significherebbe anche l’abbandono del Touch ID in favore del riconoscimento facciale 3D che è stato introdotto a partire da iPhone X nel 2017.

L’ipotesi più papabile è che iPhone SE 4 erediterà diverse caratteristiche dalla serie iPhone 14, compreso un display non più LCD ma OLED da 6,1″ (non di Samsung), così come il passaggio da porta Lightning a USB-C e l’aggiunta del tasto Azione. Se ne dovrebbe riparlare non prima del 2025, anno di possibile debutto dello smartphone Apple.

