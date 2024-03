iPhone SE 4: la sfida fra BOE e Samsung avrebbe un vincitore

C’è una certa attesa dietro ad iPhone SE 4, che dopo due anni rinnoverà la serie economica di smartphone che Apple propone al suo pubblico di tanto in tanto. Nel 2016 ci fu il primo iPhone SE, poi fu il turno di iPhone SE (2020) e infine del modello iPhone SE (2022), e visto che fra un modello e l’altro passa più di un anno è lecito aspettarsi un certo grado di novità. Con il modello del 2024 la principale novità sarebbe il display, proprio per questo i produttori di schermi se lo stanno contendendo.

BOE supera Samsung: saranno suoi gli schermi utilizzati a bordo di iPhone SE 4

Crediti: 91mobiles

Inizialmente si credeva che iPhone SE 4, o iPhone SE (2024), avrebbe beneficiato della stessa Isola Dinamica dei più recenti melafonini, ma le più recenti immagini render ce lo mostrano con lo stesso iphone notch di iPhone 14 e 14 Plus. Dato che viene menzionata una diagonale da 6,1″, questo smartphone potrebbe montare gli stessi pannelli di iPhone 14, che sono prodotti e forniti dalla divisione display di Samsung.

Tuttavia, la fornitura per il nuovo iPhone SE non sarebbe stata affidata all’azienda sud-coreana per questioni di prezzo: Apple vorrebbe spendere 25$ per pannello, mentre Samsung avrebbe richiesto una spesa pari a 30$. La fornitura sarebbe quindi stata contesa fra le cinesi BOE e Tianma, ma quest’ultima non le garantirebbe lo stesso grado di qualità produttiva. Sarebbe quindi BOE l’azienda scelta per lo smartphone, con cui Apple ha già collaborato per la fornitura di pannelli per alcuni dei suoi dispositivi.

Una scelta che sarebbe stata più forzata che desiderata: BOE sarebbe stata incaricata della fabbricazione di circa 15 milioni di pannelli OLED, un successo per l’azienda cinese che in passato si è vista tagliata fuori dal catalogo Apple.

