Nothing Phone (2a) si aggiorna a Nothing OS 2.5.4.a: tutte le novità

Complice anche un certo successo di vendite, Nothing Phone (2a) ha già ricevuto tre aggiornamenti da quando è stato presentato ufficialmente: questa volta è il turno della Nothing OS 2.5.4.a. Anche se la sigla fa presagire che possa trattarsi di un aggiornamento software di minore entità, il changelog riporta diverse novità degne di nota.

Nothing OS 2.5.4.a, un nuovo aggiornamento arriva a bordo di Nothing Phone (2a)

Ecco il changelog completo:

Fotocamera Prestazioni complessive della fotocamera migliorate. Modalità Ritratto migliorata. Saturazione e tono della fotocamera migliorati.

Miglioramenti generali Compatibilità ottimizzata con alcuni adattatori di ricarica. Stabilità e compatibilità migliorate delle connessioni Bluetooth.

Correzioni di bug Risolto un problema per cui “Ehi Google” non poteva essere utilizzato in alcune situazioni. Risolto un bug che causava il fallimento dello sblocco tramite impronta digitale. Rimosso il suono occasionale del rumore statico nel ricevitore. Ottimizzata la stabilità generale del sistema.



Come sempre, Nothing specifica che il roll-out dell’aggiornamento Nothing OS 2.5.4.a per Phone (2a) avverrà in maniera scaglionata, e quindi potreste dover attendere qualche giorno prima di riceverlo.

