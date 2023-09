Niente schermi BOE per iPhone 15 (e Samsung ringrazia)

Ancora una volta Samsung è il maggiore beneficiario del successo della gamma iPhone di Apple. Stando alle ultime novità pubblicate dai media sudcoreani, gli ordini di display OLED di Samsung sarebbero aumentati del 20%: il produttore cinese BOE sarebbe ormai fuori dai giochi (per i pannelli dedicati ad iPhone 15), con un notevole vantaggio per la rivale.

iPhone 15, BOE perde la scommessa: ci saranno solo schermi Samsung

Crediti: MacRumors

Mancano poche ore al debutto della serie iPhone 15 e continuano ad arrivare dettagli ed indiscrezioni. La gamma sarà composta da quattro modelli, similmente all'attuale generazione: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, con un vantaggio enorme per Samsung. È dai tempi dell'iconico iPhone X che il produttore sudcoreano fornisce gli schermi OLED per la famiglia di telefoni Apple: la qualità dei suoi pannelli è innegabile e Cupertino è nota per la rigidità dei suoi standard. Nonostante ciò nel corso degli anni ha cercato di limitare la sua dipendenza da Samsung puntando alle soluzioni LG Display e BOE.

Proprio quest'ultimo è lo sfortunato protagonista dell'ultima vicenda: a quanto pare – come già anticipato un bel po' di mesi fa – BOE non avrebbe superato gli standard di qualità fissati da Apple. La casa cinese avrebbe dovuto rifornire gli schermi OLED LTPS per i modelli base iPhone 15 e 15 Plus ma ora le cose andranno diversamente. Cupertino ha aumentato gli ordini di display Samsung del 20%: praticamente la compagnia sudcoreana sarà presente a bordo di tutti i modelli della nuova generazione di iPhone. LG ha contribuito per i soli schermi dedicati ai due dispositivi Pro e Pro Max (OLED LTPO).

In realtà questa non sarebbe la prima volta che BOE non è in grado di superare gli standard di Apple; secondo quanto riportato dai media asiatici, il produttore di schermi cinese potrebbe rientrare entro fine anno, ma non è certo. Inoltre pare che il principale problema dei pannelli sarebbe il foro a pillola sfruttato per l'Isola Dinamica: ricordiamo che quest'anno tutti i modelli della serie avranno questa caratteristica.

Per quanto riguarda la gamma iPhone 15, l'evento di Apple si terrà alle ore 19:00 del 12 settembre: manca pochissimo e se volete saperne di più in questo approfondimento trovate tutte le indiscrezioni trapelate finora.

