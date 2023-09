Microsoft interrompe il supporto per Surface Duo: niente più aggiornamenti Android

A partire dal 10 settembre 2023 non sono più disponibili nuovi aggiornamenti per Surface Duo, il pieghevole Android realizzato da Microsoft. L'annuncio è arrivato tramite le pagine del supporto che indicano anche le date di scadenza per Surface Duo 2, a cui sembra rimanere almeno un altro anno di supporto.

Surface Duo si ferma ad Android 12L: il supporto ufficiale termina a settembre

Crediti: Microsoft

Lanciato sul mercato nel settembre 2020, Microsoft Surface Duo è stato proposto agli utenti con Android 10 pre-installato. Nel corso degli ultimi anni sono arrivati gli aggiornamenti ufficiali ad Android 11 (gennaio 2022) e Android 12L (ottobre 2022). A partire da questo settembre, tuttavia, Microsoft non supporterà più questo smartphone: nemmeno per gli aggiornamenti di sicurezza.

La pagina di supporto fornisce informazioni anche per Surface Duo 2: il dispositivo, in questo caso, sarà supportato ufficialmente da Microsoft fino al 21 ottobre 2024, ma al momento non sappiamo se ci sarà effettivamente spazio per una nuova versione di Android. Arrivato sul mercato nell'ottobre 2021 con Android 11, Surface Duo 2 è stato aggiornato anche lui ad Android 12L lo scorso ottobre.

