Google Camera 9.0 disponibile da oggi, ma non per tutti

In queste ore Google ha iniziato un graduale rilascio del nuovo aggiornamento 9.0 per l'app Camera (Fotocamera) con un design rivisitato che permette di ottenere un nuovo switch per la modalità foto/video direttamente nella parte bassa dello schermo. Purtroppo, non tutti potranno usufruirne subito.

Solo gli utenti con Android 14 potranno usare la nuova Google Camera 9.0

Crediti: 9to5google

Uno dei requisiti minimi per l'installazione di Google Camera 9.0, infatti, è la presenza del nuovo Android 14, che ufficialmente non è stato ancora rilasciato ed è disponibile unicamente in versione beta. Attualmente, quindi, gli utenti che possono installare questo nuovo aggiornamento sono solo i possessori di smartphone Pixel iscritti all'Android 14 Beta Program.

Google Camera 9.0.115.561695573.37 introduce un nuovo design che rende l'utilizzo ad una sola mano molto più semplice. Posizionando tutti i pulsanti per le modalità di scatto nella parte bassa dello schermo, infatti, è molto più semplice selezionare le opzioni di cui abbiamo bisogno utilizzando una sola mano.

La nuova versione è attualmente in fase di rollout, quindi potrebbe volerci un po' prima che sia disponibile tramite il Play Store. Se il vostro smartphone rispetta tutti i requisiti, potete installare manualmente la nuova versione tramite APKMirror.

