Apple lancia iOS 15.7.9: aggiornate subito il vostro vecchio iPhone

Mancano ormai poche ore al lancio ufficiale di iOS 17, ma Apple non dimentica la passata generazione e lancia oggi un nuovo aggiornamento per iOS 15 che mette a disposizione degli utenti delle importanti correzioni alla sicurezza del sistema operativo mobile. Proprio come avvenuto per iOS 16, infatti, Apple chiude anche sulla versione precedente dell'OS due importanti falle nella sicurezza.

Maggiore sicurezza anche per gli iPhone più vecchi: ecco iOS 15.7.9

Crediti: Apple

La scorsa settimana, Apple ha pubblicato iOS 16.6.1 che mira a correggere le falle CVE-2023-41064 e CVE-2023-41061. Da oggi, il fix per la prima falla nella sicurezza è disponibile anche per gli utenti di iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1gen), iPad Air 2, iPad mini (4gen) e iPod touch (7gen) grazie al rilascio di iOS 15.7.9.

Il fix implementato nel nuovo aggiornamento di sistema risolve un problema che permetteva ai malintenzionati di nascondere del codice malevolo nei meta dati delle immagini, che sarebbe stato poi eseguito una volta che le app predisposte alla lettura di queste informazioni avessero aperto il file.

Per effettuare l'aggiornamento non dovrete far altro che aprire l'app Impostazioni e recarvi alla voce “Generali > Aggiornamenti software” per installare subito la nuova versione del sistema operativo.

