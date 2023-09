Google lancia Android 14 Beta 5.3: tutte le novità

Nonostante Android 14 fosse previsto in versione finale per l'inizio del mese di settembre, Google pubblica in queste ore un terzo aggiornamento per la beta 5 del nuovo sistema operativo mobile, l'ultima che sarà ufficialmente rilascia dall'azienda statunitense. Come tutti gli aggiornamenti minori, Android 14 Beta 5.3 si occupa di risolvere i problemi che negli ultimi tempi hanno afflitto il nuovo software che arriverà molto presto sugli smartphone Pixel.

Risolti bug e problemi, ma la versione finale di Android 14 si fa ancora attendere

Il terzo aggiornamento per la quinta beta di Android 14 si occupa di risolvere bug e problemi riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane, ma come avviene ormai da diverso tempo non aggiunge alcun tipo di nuova funzione al sistema operativo di Google. L'aggiornamento 5.3 con la sigla UPB5.230623.009 è disponibile su tutti gli smartphone Google Pixel iscritti al Beta Program di Android 14. Di seguito la lista completa dei cambiamenti.

Risolto un problema in cui le app si chiudevano in alcuni casi dopo che era stata inviata una notifica CallStyle .

. Risolti vari problemi che potevano causare interruzioni del servizio di chiamata o del servizio di operatore.

del servizio di chiamata o del servizio di operatore. Risolto un problema in cui il sistema utilizzava un percorso inefficiente quando imponeva restrizioni sulla CPU alle app in esecuzione in background.

alle app in esecuzione in background. Risolti problemi con SurfaceFlinger che causavano una perdita di prestazioni di sistema.

che causavano una perdita di prestazioni di sistema. Risolto un problema sui dispositivi Pixel Fold e Pixel Tablet in cui la barra delle applicazioni diventava talvolta invisibile durante l'interazione con essa.

e in cui la barra delle applicazioni diventava talvolta invisibile durante l'interazione con essa. Risolto un problema sui dispositivi Pixel Fold e Pixel Tablet in cui l'animazione sugli sfondi animati si bloccava durante l'avvio delle app.

e in cui l'animazione sugli sfondi animati si bloccava durante l'avvio delle app. Risolto un problema sui dispositivi Pixel Fold in cui il layout dell'interfaccia era errato durante la personalizzazione della schermata Home.

in cui il layout dell'interfaccia era errato durante la personalizzazione della schermata Home. Risolto un problema sui dispositivi Pixel Fold in cui l'orologio sulla schermata di blocco lampeggiava durante l'animazione.

in cui l'orologio sulla schermata di blocco lampeggiava durante l'animazione. Risolti vari problemi che influivano sulla stabilità e sulle prestazioni del sistema.

Per scaricare l'ultima beta, non dovrete far altro che verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per Android 14 tramite le impostazioni di sistema del vostro smartphone Pixel. Il ritardo del rilascio per la versione finale del nuovo sistema operativo sembrerebbe essere dovuto all'imminente presentazione dei nuovi smartphone Pixel 8.

