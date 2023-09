iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max: tutte le differenze, fra specifiche e prezzi

Abbiamo una data ufficiale per la presentazione della nuova gamma di melafonini: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Mettendo da parte i dubbi sull'esistenza della variante Ultra, saranno quattro gli smartphone Apple che conosceremo fra pochi giorni. Ormai ci siamo, chi ne gestirà l'annuncio e le vendite sa già tutto quello che c'è da sapere, vista anche la quantità di leak usciti nelle ultime settimane. Adesso, grazie alla tabella stilata dagli analisti di TrendForce, possiamo avere una panoramica di quelle che saranno specifiche e differenze fra i modelli, con tanto di prezzi di vendita.

Un nuovo leak rivela tutte le differenze fra i modelli della serie iPhone 15

Sui nuovi melafonini sappiamo già praticamente tutto: USB-C al posto della porta Lightning, Isola Dinamica per tutti i modelli per schermi con le stesse specifiche del passato in termini di pannelli OLED, risoluzioni e refresh rate. Oltre alle colorazioni cambiano i materiali, con una nuova scocca in titanio per i modelli Pro e Pro Max, i quali introdurranno anche il nuovo A17 Bionic aumentando a 8 GB di RAM, mentre i modelli base dovranno “accontentarsi” dei comunque potenti A16 Bionic.

Nonostante le diagonali siano le stesse del passato (6,1″ e 6,7″), aumenterebbero le batterie per tutti i modelli: +18% per 15, +14% per 15 Plus e 15 Pro e +12% per Pro Max. Ma la differenza più pronunciata la troveremmo nel comparto fotografico, ma di questo ne abbiamo già parlato nel dettaglio. Per quanto riguarda i prezzi, non sarebbero previsti aumenti per i primi tre modelli, mentre ci sarebbe un aumento di 100$ per il Pro Max, che di tutti i modelli è quello che cambierebbe maggiormente.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Display 6,1″

Retina XDR OLED 6,7″

Retina XDR OLED 6,1″

Retina XDR OLED 6,7″

Retina XDR OLED Refresh rate LTPS 60 Hz LTPS 60 Hz LTPO 120 Hz LTPO 120 Hz Materiali Alluminio Alluminio Titanio/alluminio Titanio/alluminio Colorazioni Black, White, Yellow, Blue, Coral Black, White, Yellow, Blue, Coral Black, Grey, Silver, Blue Black, Grey, Silver, Blue SoC Apple A16 Bionic

TSMC 4 nm Apple A16 Bionic

TSMC 4 nm Apple A17 Bionic

TSMC 3 nm Apple A17 Bionic

TSMC 3 nm Memorie 6 GB RAM LPDDR5

128/256/512 GB 6 GB RAM LPDDR5

128/256/512 GB 8 GB RAM LPDDR5

128/256/512 GB/1 TB 8 GB RAM LPDDR5

128/256/512 GB/1 TB 5G Sub-6 mmWave+Sub-6 Sub-6 mmWave+Sub-6 Sub-6 mmWave+Sub-6 Sub-6 mmWave+Sub-6 Batterie 3.877 mAh 4.912 mAh 3.650 mAh 4.852 mAh Fotocamera posteriore 48+12 MP

Ultra-grandangolare

Lenti 7P+5P

Single OIS Sensor Shift 48+12 MP

Ultra-grandangolare

Lenti 7P+5P

Single OIS Sensor Shift 48+12+12 MP

Ultra-grandangolare+teleobiettivo

Lenti 7P+6P+6P

Dual OIS Sensor Shift

LiDAR 48+12+12 MP

Ultra-grandangolare+teleobiettivo periscopiale

Lenti 7P+6P+1G3P

Dual OIS Sensor Shift

LiDAR Fotocamera frontale 12 MP

Lenti 6P 12 MP

Lenti 6P 12 MP

Lenti 6P 12 MP

Lenti 6P Prezzi 799/899/1.099$ 899/999/1.199$ 999/1.099/1.299/1.499$ 1.199/1.299/1.499/1.699$

