L’intelligenza artificiale arriva su eBay: ecco come sarà sfruttata

L'intelligenza artificiale continua la sua lunga ascesa al successo ed oggi guadagna un'altra importante integrazione con uno dei più popolari e-commerce del mondo. Anche eBay, infatti, ha deciso di implementare la sua AI generativa per aiutare commercianti e venditori a creare inserzioni in pochissimi secondi, partendo addiritittura da una semplice immagine. La compagnia ha descritto questo nuovo strumento come “magico“, oltre che in grado di velocizzare, semplificare e rendere più efficiente le vendite sul noto shop.

Le inserzioni su eBay saranno più semplici da creare grazie all'intelligenza artificiale

Crediti: eBay

eBay ha annunciato oggi che nei prossimi mesi gli utenti iscritti al noto e-commerce potranno usufruire di un nuovo strumento con intelligenza artificiale che permetterà di generare automaticamente un'inserzione semplicemente partando dalla foto del prodotto. In un video pubblicato sul sito ufficiale in queste ore, viene mostrato come semplicemente caricando le foto di una figurina l'intelligenza artificiale sia in grado di riconoscere l'oggetto, assegnare un titolo attraente e scrivere una descrizione accurata del prodotto, oltre che assegnare le categorie corrette.

L'intelligenza artificiale generativa di eBay potrà essere sfruttata, inizialmente, solo tramite l'app ufficiale su iOS, dove l'AI potrà anche perfezionare le foto caricate rimuovendo lo sfondo e dando un tono più professionale all'immagine del prodotto. Attualmente questo nuovo strumento è disponibile in beta soltanto per gli impiegati nella nota compagnia, ma nei prossimi mesi tutti i venditori eBay potrebbero usufruirne liberamente.

