Fare pulizia in Gmail per sta diventare molto più semplice con questa nuova funzione

Una delle grandi limitazioni presenti in Gmail per Android è l'impossibilità di selezionare automaticamente grandi quantità di email per poi spostarle o cancellarle. Per fortuna, sembra che questo problema abbia finalmente trovato una soluzione grazie all'introduzione di una nuova funzione “Seleziona tutto” che, in futuro, potrebbe permette agli utenti di effettuare una pulizia molto più veloce della propria casella di posta elettronica.

Seleziona tutto ed elimina: la pulizia in Gmail diventa finalmente più semplice e veloce

Nell'ultima versione di Gmail per Android (2023.08.20.561750975.Release), gli esperti di TheSpAndroid hanno trovato nascosta all'interno dell'app la nuova funzione che permette di selezionare automaticamente tutte le mail e quindi segnarle per la cancellazione o l'archiviazione. In questo nuovo “Seleziona tutto“, però, sarebbero presenti anche delle limitazioni: secondo quanto evidenziato, infatti, potrebbero essere selezionate solo 50 mail alla volta.

Come mostrato nel video in alto, questa limitazione è dovuto principalmente al numero di email che Gmail riesce a recuperare dalla cache del server in una sola volta. Nessun problema, invece, per la deselezione: per esempio, seleziando 150 email e quindi cliccando su “Deseleziona“, saranno deselezionate tutte le email e non solo 50 alla volta.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è escluso che possa trattarsi di un rilascio in concomitanza con l'arrivo di Android 14 nelle prossime settimane. Tra le ultime funzioni arrivate nelle ultime settimane su Gmail, dobbiamo segnalare anche la possibilità di tradurre automaticamente le mail in arrivo.

