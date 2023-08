Gmail, aggiunta la traduzione automatica su smartphone: come attivarla

Sono più di dieci anni che è possibile farlo da PC, e finalmente sta arrivando anche su smartphone: sto parlando della traduzione automatica di Gmail, in rilascio sia su Android che su iOS. Un'aggiunta decisamente comoda, specialmente per coloro che sono soliti interfacciarsi con una certa frequenza con account stranieri.

La traduzione automatica di Gmail arriva su smartphone, sia Android che iOS

Il funzionamento è molto semplice: ogni volta che si riceve un messaggio su Gmail che non è nella lingua preimpostata per il nostro account, l'app mostrerà la possibilità di tradurlo. Questo grazie all'integrazione con Google Traduttore, oltre che all'aggiunta di un apposito tasto nell'interfaccia di Gmail che permette di effettuare la traduzione. Basta cliccare sulla scritta “Traduci in italiano” (o nell'altra lingua che si è scelto) per far sì che il messaggio venga integralmente tradotto nel proprio linguaggio.

Su Android è disponibile dall'8 agosto, su iOS il rilascio partirà dal 21 agosto: in entrambi i casi si tratta di un roll-out graduale lato server, pertanto potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che vi arrivi (massimo 15 giorni, afferma Google). Per quanto riguarda da computer, invece, se non l'avete fatto potete già attivarla: aprite un messaggio in lingua straniera, cliccate sui 3 pallini in alto a destra (accanto al tasto per rispondere) e selezionate “Traduci messaggio“. Così facendo, in ogni messaggio in quella lingua verrà automaticamente mostrato il banner per la traduzione automatica, senza dover passare dai 3 pallini.

