BLUETTI porta ad IFA 2023 un nuovo sistema di backup energetico per la casa

BLUETTI, nota compagnia specializzata nella realizzazione di batterie e sistemi energetici, ha annunciato la sua partecipazione a IFA 2023 di Berlino, una delle più grandi fiere per l'elettronica di consumo che attira visitarori da oltre 130 paesi in tutto il mondo. In questa occasione, la compagnia presenterà al grande pubblico la nuova lineup di dispositivi, tra cui un innovativo sistema modulare chiamato EP760.

BLUETTI EP760 è il nuovo sistema modulare di stoccaggio dell'energia domestica

Crediti: BLUETTI

BLUETTI EP760 offre una capacità flessibile fino a 19,8 kWh con batterie B500, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio stoccaggio di energia in base alle proprie necessità. Come fonte di alimentazione ininterrotta, l'EP760 può entrare in azione in 10 millisecondi in caso di interruzione di corrente, salvaguardando l'integrità dei dispositivi collegati. Questa grande rapidità, affiancata all'uscita monofase da 7600W, offre ai proprietari di casa grande tranquillità sapendo che tutti gli elettrodomestici continueranno a funzionare senza interruzioni.

Il modello EP760, inoltre, pensa anche al risparmio e all'energia pulita: il sistema, infatti, può essere collegato ai pannelli solari per immagazzinare energia fino a 9000W. Le batterie LiFEPO4 che alimentano il sistema garantiscono un'autonomia di oltre 10 anni, per cui non ci si dovrà preoccupare di sostituirle tanto presto.

In occasione di IFA 2023, BLUETTI presenterà anche i nuovi generatori di media e piccoli dimensioni, adatte ad ogni tipo di situazione, come il nuovo generatore da esterno AC60 oppure il potente e versatile AC180 (con rispettivi modelli offline AC60P e AC180P). Per gli amanti dell'energia solare, inoltre, BLUETTI ha assicurato che presto saranno disponibili anche i nuovi pannelli solari che possono essere montati direttamente sul balcone.

Potrete trovare BLUETTI ad IFA 2023 dal 1 al 5 settembre al padiglione H3.2-306, oppure conoscere tutte le novità della compagnia visitando il sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con BLUETTI.

