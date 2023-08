OPPO Find X7 Pro, poche migliorie: “colpa” di Find X6 Pro

Ormai è assodato: i top di gamma cinesi faticano ad arrivare in Europa, e uno di questi è proprio Find X6 Pro, una sorte che dovrebbe toccare anche a OPPO Find X7 Pro. A causa dello scarso riscontro sul mercato occidentale, marchi come Xiaomi, OPPO e vivo ci pensano due volte prima di commercializzare i propri flagship onde evitare di andare incontro a problemi economici che comporterebbe un'offerta in mancanza di domanda sul mercato.

Le specifiche tecniche di OPPO Find X7 Pro potrebbero non essere così sorprendenti

Sia che si parli di fotocamera che di prestazioni, sin da subito OPPO Find X6 Pro dimostrò di avere tutti i crismi per essere uno dei migliori top di gamma dell'attuale generazione. Nonostante ciò, la scarsa disponibilità sul mercato ha fatto sì che l'occhio mediatico fosse ben inferiore se non del tutto assente rispetto agli anni passati. Il 2024 sarà quindi l'anno di OPPO Find X7 Pro, che secondo i leaker cinesi non avrà grandi novità rispetto a Find X6 Pro per compensare i risultati di vendita non eccellenti della serie X6 (anche se mancano dettagli al riguardo).

Si parla quindi di miglioramenti minori che però dovrebbero riguardare l'interezza dello smartphone, a partire dall'estetica passando per le specifiche tecniche. Verrebbe da pensare che il look non sarà radicalmente cambiato, così come lo schermo, che rimarrebbe un pannello Samsung E6 LTPO 2K con luminosità fino a 2.500 nits, refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming fino a 1.440 Hz. Anche per la fotocamera non sono previsti grandi cambiamenti, con una tripla fotocamera da 50+50+50 MP con sensore primario Sony LYT900 (nuovo nome del già conosciuto IMX989) e sensore LYT700 (rebrand dell'IMX890) per ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale, assieme a una selfie camera da 32 MP Sony IMX709.

Cosa cambierebbe, quindi? Sicuramente lo Snapdragon 8 Gen 3, che sarebbe accoppiato a memorie più capienti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0. Per quanto riguarda la batteria, invece, la ricarica SuperVOOC rimarrebbe a 100W in forma cablata e 50W in quella wireless, al punto che OnePlus 12 fornirebbe prestazioni migliori.

