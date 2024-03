iPhone SE 4 con Isola Dinamica e display OLED: le nuove immagini CAD fanno discutere

Di recente si parlato delle novità che dovremmo trovare a bordo dei prossimi top di gamma targatati Apple, ma ci sono buone nuove anche per quanto riguarda la fascia budget di Cupertino. Le ultime indiscrezioni dedicate al futuro iPhone SE 4 parlano di un cambio di look totale ed uno stile che si ispirerebbe parecchio ad iPhone 16, con tanto di Isola Dinamica.

Aggiornamento 04/03: in queste ore sono emerse online nuove immagini del presunto iPhone SE 4 che faranno sicuramente discutere vista l’assenza dell’Isola Dinamica. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

iPhone SE 4 si mostra in nuovo, questa volta con Isola Dinamica: ecco come potrebbe cambiare il look

Crediti: @upintheozone

Nei mesi passati abbiamo raccolto per voi tante indiscrezioni sul prossimo modello della famiglia SE, tra immagini e specifiche. Inizialmente si parlava di un design vicino a quello di iPhone 14 ma ora un nuovo leak cambia le carte in tavola. iPhone SE di quarta generazione dovrebbe avere uno stile simile a quello di iPhone 16, con un modulo fotografico ridisegnato, bordi perimetrali piatti (come tutti i modelli delle ultime generazioni) ed uno schermo dotato di Isola Dinamica. A differenza di quest’ultimo, ci sarebbe una singola fotocamera principale, accompagnata dal flash LED.

iPhone SE 3 – Crediti: Apple

Quindi, rispetto ai render pubblicati in precedenza avremmo uno stile differente anche per la parte frontale, ora sprovvista di notch in favore del punch hole adottato da Cupertino. L’ultimo modello della serie SE risale a marzo 2022 ma quest’anno non dovrebbe essere quello dell’uscita del dispositivo. Stando ai leak, in autunno ci sarà il lancio della serie 16 mentre per mettere le mani su iPhone SE 4 bisognerà pazientare fino al 2025.

Ad avvalorare questa ipotesi ci pensa anche l’ultimo report proveniente dai media asiatici che punta proprio in direzione del prossimo anno. Tuttavia il nuovo iPhone avrà una grande novità, anticipata anche in precedenza: per la prima volta la gamma SE vedrà un modello con display OLED. Al momento pare che Samsung e BOE siano in competizione per le forniture di schermi: secondo quanto riportato, il colosso tech avrebbe offerto 30$ ad unità mentre la rivale cinese 35$. Anche Tianma avrebbe fatto una proposta, ma ad un prezzo maggiore (40$ per ogni pannello). Probabilmente Apple affiderà il grosso della produzione a Samsung, facendo però anche affidamento su BOE (per ora si tratta solo di un’ipotesi).

Il celebre portale 91mobiles, inoltre, ha pubblicato delle nuove immagini CAD che mostrano la progettazione del nuovo modello di iPhone SE 4. A far discutere maggiormente è l’assenza della “pillola” per l’Isola Dinamica, in favore di un notch come nella serie di iPhone 13 e iPhone 14 (base e plus). Per il resto vengono pressocché confermate tutte le indiscrezioni precedentemente emerse sul nuovo smartphone economico di Apple.

Cosa aspettarsi da iPhone SE di quarta generazione

Facciamo il punto della situazione su quanto trapelato finora. Il nuovo modello budget di Apple dovrebbe avere dimensioni simili a quelle di iPhone XR, quindi intorno ai 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. Il display sarebbe un’unità OLED fornita da Samsung o BOE (o da entrambi), un pannello da 6,1″ con la Dynamic Island e tecnologia TrueDepth per il Face ID. La fotocamera dovrebbe essere un sensore da 48 MP mentre in termini di feature si vocifera anche della presenza del nuovo tasto Azione. Ovviamente avremo una porta USB-C al posto di quella Lightning. Il processore dovrebbe offrire un grandissimo passo avanti: si tratterebbe infatti di una soluzione a 3 nm, forse l’attuale A17 Bionic o addirittura il prossimo A18.

