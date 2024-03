Nothing Phone (2a) arriva su Amazon con gli auricolari CMF Buds Pro in regalo!

Il brand Nothing ha portato una ventata di freschezza grazie ad un look inedito, dal sapore minimale ed unico nel suo genere. Ora è il turno di un nuovo dispositivo, questa volta appartenente alla fascia media: ecco le migliori occasioni dedicate a Nothing Phone (2a), in offerta lampo o con codice sconto. La prima promozione interessante arriva da Amazon, con un gadget in regalo.

Nothing Phone (2a): le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Nothing

Con Nothing Phone (2a), Carl Pei ha optato per un cambio di rotta per il suo brand, introducendo un dispositivo di fascia medio alta con il tipico stile del marchio. Il design iconico della serie rimane (seppur con alcuni cambiamenti), così come l’interfaccia Glyph caratterizzata da luci LED personalizzabili. Il telefono è mosso dal SoC Dimensity 7200 Pro (in collaborazione con MediaTek) ed è presente una doppia fotocamera da 50 MP. Non mancano ricarica rapida (45W), uno schermo AMOLED (6,7″ a 120 Hz) e non solo: per tutti i dettagli ecco il nostro approfondimento dedicato.

La migliore occasione del momento dedicata a Nothing Phone (2a) arriva grazie ad Amazon (ovviamente con spedizione Prime): il nuovo modello del brand è disponibile all’acquisto a prezzo di listino (349€ e 399€ per le versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB), ma in entrambi i casi è presente un paio di auricolari true wireless CMF Buds Pro in regalo! Si tratta delle TWS con ANC del brand satellite di Nothing, stilose e con tanta autonomia (ecco la nostra recensione).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le