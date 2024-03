I nuovi MacBook Air con M3 arrivano in pre-ordine su Amazon

Apple ha finalmente presentato in nuovi MacBook Air con chip M3 e i dispositivi sono subito disponibili su Amazon per il pre-ordine. La nuova tecnologia a 3nm arriva quindi a disposizione anche dei laptop più sottili della compagnia di Cupertino, questa volta contemporaneamente sia nel formato da 13″ che in quello più grande da 15″.

Le migliori offerte su MacBook Air da 13″ e 15″ con chip M3 di Apple

Crediti: Apple

Il nuovo chip M3, approdato nei mesi scorsi sui MacBook Pro e iMac, è finalmente disponibile anche su MacBook Air. I nuovi dispositivi di Apple garantiscono ben 18 ore di autonomia, mettendo a disposizione una potenza senza precedenti per sfrecciare in scioltezza fra impegni e passioni.

MacBook Air da 13″ con M3 è disponibile nelle colorazioni Mezzanotte, Argento, Galassia e Grigio siderale al prezzo di partenza di 1359€. MacBook Air da 15″ con M3, invece, è disponibile nelle medesime colorazioni al prezzo di partenza di 1649€. Entrambi i modelli saranno disponibili ufficialmente a partire dal 9 marzo 2024.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le