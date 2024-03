Nothing Phone (2a): scheda tecnica, prezzo e uscita

Design e display

Crediti: Nothing

Il design di Nothing Phone (2a) si ispira a quello dei fratelli maggiori, un aspetto già noto anche prima del debutto. Il dispositivo è stato protagonista di alcune foto dal vivo e anche nei render di OnLeaks, quindi abbiamo potuto scoprire il design in anticipo. Come mostrato anche dalle immagini leak (poi confermate dai render ufficiali) abbiamo ancora una volta una cover posteriore semi-trasparente, con le solite luci LED della Glyph Interface, tipica del brand. La fotocamera presenta un nuovo posizionamento, ossia al centro della scocca e rivolta in orizzontale; Phone (1) e Phone (2) offrono una doppia camera nell’angolo in alto a sinistra e in verticale. Frontalmente c’è uno schermo flat con punch hole centrale.

Crediti: Nothing

Il display è un’unità AMOLED (presumibilmente di BOE e Visionox), un pannello da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto lo schermo.

