Samsung Galaxy AI diventerà a pagamento? No, almeno per il momento

Tra gli aspetti che ad oggi confermano Samsung tra le aziende leader nel settore mobile c’è sicuramente l’intelligenza artificiale. Dall’inizio del 2024 infatti l’attenzione di chi acquista i prodotti del brand è dedicata in buona parte anche all’insieme di funzioni Galaxy AI, punto di forza degli smartphone di nuova generazione del colosso. Tutto ciò però potrebbe trasformarsi a breve in una nuova fonte di guadagno per l’azienda, esattamente come anticipato durante il corso del 2024. Almeno in parte infatti le suddette funzionalità IA potrebbero diventare a pagamento.

Samsung conferma: alcune funzionalità Galaxy AI potrebbero diventare a pagamento nel 2025

Crediti: Samsung

In occasione della presentazione ufficiale del nuovo S24 FE e della serie tablet Tab S10, Samsung ha voluto ribadire una cosa che agli utenti non ha fatto molto piacere: verso la fine del 2025 potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi ad alcune funzionalità comprese in Galaxy AI. Il concetto fu anticipato già a gennaio (col rilascio delle nuove feature basate sull’intelligenza artificiale) e a luglio (in occasione della presentazione di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6) ed ora è stato ribadito proprio nei comunicati stampa ufficiali dedicati ai nuovi prodotti dell’ecosistema.

Al momento non filtrano dettagli riguardo a quali delle funzionalità già presenti sui nuovi smartphone dovrebbero diventare a pagamento anche se l’annuncio potrebbe riguardare tutte le funzioni basate sulle tecnologie di Google. A inizio anno, Hon Pak – il numero uno della divisione Samsung Health, area dedicata alla salute – ha accennato alla possibilità di vedere un servizio in abbonamento per l’app Health: ciò non è ancora avvenuto ma questo potrebbe essere un altro indizio sulle feature AI che potrebbero essere a pagamento. Ora come ora non ci sono altri dettagli in merito, pertanto restiamo in attesa di ulteriori novità e precisazioni.

In occasione della presentazione dei nuovi Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, Samsung ha annunciato che almeno fino alla fine del 2025, tutte le funzione di Galaxy AI saranno regolarmente gratuite. Il continuo sottolineare la data, tuttavia, lascia presagire che con il nuovo anno le cose possano effettivamente cambiare.

Ultimo aggiornamento: 10 luglio

