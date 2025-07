Honor Magic 8 Pro sarà più “compatto” ma con una batteria enorme

Mancano ancora diversi mesi al lancio del prossimo top di gamma Honor Magic 8 Pro, ma grazie alle ultime indiscrezioni abbiamo una panoramica chiara di quello che ci aspetta. Il flagship dovrebbe avere uno stile differente, specifiche da primo della classe (con l’aggiunta di una super batteria) e un comparto fotografico sempre stellare.

Honor Magic 8 Pro: la scheda tecnica del prossimo top di gamma prende forma

Magic 7 Pro – Crediti: Honor

Le ultime novità arrivano da Digital Chat Station: l’insider cinese ha snocciolato vari dettagli sul Honor Magic 8 Pro, anticipando le presunte novità del modello di punta.

Il primo cambiamento riguarderebbe il display, leggermente più “compatto” e senza i bordi curvi: il telefono avrebbe dalla sua un’unità da 6,71″ (contro i 6,8″ del modello attuale) in formato Flat, quindi completamente dritto.

Com’è facile immaginare a muovere il tutto non mancherà lo Snapdragon 8 Elite 2, il SoC dei futuri top di gamma (ancora inedito, arriverà a settembre). Ci sarebbe un miglioramento importante anche lato batteria, con il passaggio dagli attuali 5.850 mAh (5.270 mAh in Italia) a un’unità da circa 7.000 mAh, sempre con ricarica cablata e wireless rispettivamente da 100W e 80W.

Le indiscrezioni continuano con il comparto fotografico: Honor Magic 8 Pro manterrebbe il teleobiettivo periscopico da 200 MP ma l’insider sostiene che tutti i sensori sono stati aggiornati e migliorati. In precedenza si vociferava di un sensore proprietario da 1″, ma per ora non ci sono certezze.

Non mancherebbero poi né il lettore d’impronte ad ultrasuoni né lo sblocco del volto 3D: i top di gamma di Honor sono tra i pochi Android ad offrire questa tecnologia (utilizzata costantemente dagli iPhone). Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base dei leak finora.

Dimensioni e peso: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED da 6,71″

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni), sblocco del volto 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 a 3 nm TSMC (INEDITO)

CPU octa-core 2 x 4,4 GHz Oryon Gen 2 6 x Oryon Gen 2

GPU: Adreno 840

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless da 50W

Fotocamera: 50 + 50 + 200 MP con OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

Il lancio della nuova serie Magic 8 dovrebbe avvenire verso settembre/ottobre in Cina. Stavolta Honor potrebbe introdurre ben 4 modelli: oltre a quello base e ala fratello maggiore Pro (solitamente in Italia arriva solo questo) ci sarebbero anche una versione Mini ed una Max (con un display intorno ai 7″).