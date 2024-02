Ci risiamo: ecco Nothing Phone (2a) nelle immagini di OnLeaks

Dopo essere caduto nel tranello di una fonte fasulla (con tanto di pubblicazione di un render fake), OnLeaks torna a dire la sua su Nothing Phone (2a), questa volta mostrando quello che dovrebbe essere il design definitivo. L’insider ha pubblicato una serie di immagini render che mostrano il nuovo look a tutto tondo: immancabile la solita interfaccia Glyph, mentre il comparto fotografico cambia stile.

Nothing Phone (2a) nelle immagini render di OnLeaks: sarà questo il design definitivo?

Crediti: Smartprix x OnLeaks

Come anticipato da leak e immagini dal vivo, Nothing Phone (2a) avrà una dual camera orizzontale, posizionata al centro della scocca. Le nuove immagini render di OnLeaks svelano nel dettaglio quello che dovrebbe essere il design finale del primo medio gamma della compagnia di Carl Pei. La fotocamera è affiancata dal flash ed è racchiusa in un modulo a pillola incorniciato da uno spazio circolare; intorno a quest’ultimo sono presenti tre strisce LED della Glyph Interface, il marchio di fabbrica del brand. Ancora una volta è presente una scocca semi-trasparente, che lascia intravedere la trama sotto la cover posteriore.

Crediti: Smartprix x OnLeaks Crediti: Smartprix x OnLeaks

Il design è in linea con quanto visto in precedenza, anche se in questo caso sono presenti più dettagli e tutto viene offerto in alta definizione. Se volete saperne di più sul nuovo Nothing Phone (2a) date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo, in attesa dell’evento del 5 marzo.

Cosa aspettarsi da Nothing Phone (2a)

Dimensioni di ??? mm per ??? grammi

Certificazione IP ???

??? Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

