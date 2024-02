Meizu 21 Pro tra immagini, specifiche e data: sarà l’ultimo smartphone del brand?

Aggiornamento 27/02: Meizu ha confermato ancora una volta il lancio del nuovo top di gamma, stavolta con tanto di immagini e primi dettagli sulle specifiche. Trova tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Nei giorni scorsi Meizu ha lasciato tutti di stucco annunciando il suo addio al mondo degli smartphone tradizionali e il nuovo focus dell’azienda, ossia l’intelligenza artificiale e tutti i prodotti connessi ad essa. A quanto pare la casa cinese ha deciso di muoversi anche con un evento fisico, in programma a fine febbraio: tra i protagonisti ci sarà anche Meizu 21 Pro!

Meizu 21 Pro: confermata a sorpresa la data di presentazione dell’ultimo flagship del brand

Meizu 21 – Crediti: Meizu

Il grande annuncio dei giorni scorsi da parte di Meizu si traduce in un grande interrogativo: l’azienda ha rivelato di aver cancellato tutti i top di gamma in sviluppo, compreso il modello 21 Pro. Nonostante ciò, a distanza di pochissimo la casa cinese smentisce sé stessa. Meizu 21 Pro debutterà ufficialmente il 29 febbraio: la presenza del top di gamma è stata prima anticipata da vari dirigenti, poi dagli stessi profili social del brand con vari teaser. Il dispositivo è ormai pronto e non avrebbe senso non lanciarlo sul mercato (secondo quanto dichiarato); inoltre pare che ci saranno novità degne di nota in fatto di funzioni AI, capaci di far impallidire i recenti Xiaomi 14 Ultra e Huawei Pocket 2. C’è anche un’immagine dal vivo del telefono, che presenta forme squadrate ed un punch hole centrale.

Meizu 21 Pro – Crediti: Weibo

Il nuovo flagship di Meizu è stato protagonista di varie indiscrezioni, con dettagli sulle specifiche e su quello che ci aspetta. Ovviamente il protagonista sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, grazie alla presenza del sui AI Engine: l’azienda introdurrà funzioni legate all’intelligenza artificiale, un antipasto di quello che sarà il futuro del brand. Nel frattempo, sono arrivate anche altre conferme su Meizu 21 Pro: rispetto al modello base avremo uno schermo da 6,79″ (contro i 6,55″ del fratello minore) e sarà presente un lettore d’impronte ad ultrasuoni mTouch Max, caratterizzato da un’aria di sblocco più ampia.

Meizu 21 Pro – Crediti: Meizu

Ricordiamo che la compagnia ha annunciato di recente il suo addio al mondo degli smartphone tradizionali: si concentrerà esclusivamente su hardware e software AI. Questo vuol dire che non avremo più smartphone Meizu? Vista la mossa di Meizu 21 Pro – prima dichiarato morto ed ora in dirittura d’arrivo – è probabile che l’addio agli smartphone sia un bluff nascosto dietro la parola “tradizionale”. Magari l’azienda lancerà una nuova serie di telefoni incentrata sulle funzioni software AI, continuando a puntare con maggiore forza nel campo dell’automotive e quello degli occhiali smart. Un ecosistema a tutto tondo, insomma, ma senza rinunciare in toto agli smartphone (ovviamente si tratta di un’ipotesi).

