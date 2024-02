Netflix dice addio ai pagamenti di Apple: abbonamenti interrotti se non aggiornati

Dal 2018 Netflix ha rimosso la possibilità per i nuovi utenti di sottoscrivere un abbonamento tramite acquisto in-app su App Store, ma ai vecchi abbonati è stata lasciata la possibilità di continuare ad usufruire del servizio tramite il vecchio metodo di pagamento. Da questi giorni, invece, sembra che il colosso dello streaming abbia deciso di tagliare tutti i ponti con i pagamenti di Apple, avvisando gli utenti di aggiornare il proprio metodo di pagamento.

Tagliati gli acquisti in-app su App Store di Apple: la stretta di Netflix sui vecchi abbonati

Con una mail inviata agli abbonati interessati, Netflix ha invitato chi utilizza ancora il sistema degli acquisti in-app di App Store ad aggiornare il proprio metodo di pagamento, per non perdere l’accesso al servizio quando verrà completamente dismesso il supporto per i pagamenti di Apple.

Il cambiamento arriva proprio in procinto con l’attuazione del Digital Markets Act, che permetterà agli sviluppatori di proporre i propri marketplace di terze parti, così come i pagamenti alternativi a quelli predefiniti di App Store. Quindi, è lecito pensare, che Netflix stia programmando l’entrata in scena dei nuovi metodi di pagamento direttamente in-app.

