OPPO Air Glass 3: i nuovi occhiali smart saranno al MWC 2024

Come ogni anno la fiera tecnologica di Barcellona potrebbe rivelarsi ricca di sorprese: i principali brand cinesi fanno a gara per mostrare le ultime novità e ovviamente è impossibile non aspettarsi delle sorprese dell’ultimo momento. OPPO ha cominciato a stuzzicare i fan con un nuovo paio di occhiali smart in arrivo: i prossimi Air Glass 3 sono dietro l’angolo e il palcoscenico più plausibile è – ovviamente – il MWC 2024.

OPPO Air Glass 3 nella prima immagine teaser: i nuovi occhiali smart AR sono in dirittura d’arrivo

Air Glass 2 – Crediti: OPPO

Tramite i profili social ufficiali, la casa cinese ha anticipato il debutto dei nuovi OPPO Air Glass 3: la prima immagine mostra un brevissimo scorcio del design, con una lente che pare più sottile della generazione attuale. Purtroppo l’azienda non ha svelato completamente il look dei nuovi occhiali smart AR, né si è sbottonata sulle specifiche e le caratteristiche che vedremo. Quasi sicuramente il dispositivo sarà presentato al MWC 2024: questo primo “teaser” a ridosso della fiera catalana di certo non è casuale.

Crediti: OPPO

Allo scorso MWC 2023 OPPO ha annunciato gli Air Glass di seconda generazione: il primissimo capitolo fu lanciato nel 2021 durante l’annuale INNO Day, con un design poco invitante (sembravano i rilevatori indossati dai Sayan in Dragon Ball). Gli Air Glass 2 hanno fatto capolino alla fiera tech di Barcellona con uno stile totalmente differente, un peso di appena 38 grammi e tante funzioni (come la possibilità di effettuare chiamate, sfruttare la navigazione, convertire le voci in testo e tradurre in tempo reale). Di conseguenza dai nuovi OPPO Air Glass 3 non possiamo che aspettarci un design e un’indossabilità migliorati, mentre il palcoscenico più adatto non può che essere quello del MWC 2024.

